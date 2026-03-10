Congo-Kinshasa: Plus de 2 000 détenus incarcérés dans des conditions difficiles à la prison de Beni

Deux mille trente-deux détenus, dont 91 femmes accompagnées de 14 nourrissons, sont incarcérés dans des conditions difficiles à la prison de Beni, au Nord-Kivu.

Le Réseau pour les droits de l'homme (REDHO), une organisation basée dans la région, a livré ces statistiques dans son rapport de monitoring publié le 7 mars à Beni.

Cette structure citoyenne indique que seuls 344 détenus sont condamnés, tandis que les autres se trouvent en détention préventive.

Elle dénonce également des décès en détention, le manque de nourriture et de médicaments, ainsi que la lenteur dans le traitement des dossiers judiciaires. Nombre de ces détenus sont poursuivis par la justice militaire de Beni et de Butembo.

Muhindo Wasivinywa, coordonnateur du REDHO, dresse un tableau alarmant des conditions de détention dans cette maison carcérale.

« Douze mois sans appui du gouvernement central. La pharmacie et le dispensaire de cette maison carcérale ne sont pas approvisionnés en intrants. Plus de 202 détenus souffrent de malnutrition. Du 1eᣴ janvier au 6 mars 2026, 16 détenus sont décédés dans la prison », a-t-il fait savoir.

Face à cette situation, le REDHO appelle le gouvernement à rétablir les subventions, à approvisionner la prison en médicaments et à accélérer le traitement des dossiers judiciaires afin de désengorger cet établissement pénitentiaire.

Radio Okapi n'a pas pu obtenir la réaction des responsables pénitentiaires ni des autorités judiciaires de Beni.

La prison centrale de Beni, dite Kangbayi, avait été construite pour accueillir 250 personnes seulement.