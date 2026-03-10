Congo-Kinshasa: Kolwezi - La Mairie dote le lycée JUHUDI d'un groupe électrogène

9 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La mairie de Kolwezi a doté le lycée technique JUHUDI de la commune Manika d'un groupe électrogène d'une capacite de 33 KVA. Ceci, pour faire fonctionner le grand atelier de coupe et couture de cette école conventionnée catholique.

La cérémonie de remise officielle de ce générateur s'est déroulée le mercredi 04 04 mars en présence du maire de la ville et de son adjoint, des élèves, des autorités scolaires, des partenaires de l'enseignement et des parents.

Faute d'électricité permanente, les machines à coudre n'ont pas été bien utilisées depuis que la Première Dame, Denise Nyakeru Tshisekedi les avait apportés pour soutenir l'apprentissage des filles.

Ce geste fort de la Mairie de la ville de Kolwezi que représente Maitre Jacques Masengo a été apprécié à sa juste valeur par les bénéficiaires.

Chants, cris de joie et applaudissements des élèves ont ponctué la cérémonie de remise du générateur.

Par ailleurs, cet acte de bienveillance du Maire de Kolwezi intervient un mois après la demande lui adressée par les responsables du lycée.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.