Congo-Kinshasa: Kolwezi - La Mairie dote le lycée JUHUDI d'un groupe électrogène

La mairie de Kolwezi a doté le lycée technique JUHUDI de la commune Manika d'un groupe électrogène d'une capacite de 33 KVA. Ceci, pour faire fonctionner le grand atelier de coupe et couture de cette école conventionnée catholique.

La cérémonie de remise officielle de ce générateur s'est déroulée le mercredi 04 04 mars en présence du maire de la ville et de son adjoint, des élèves, des autorités scolaires, des partenaires de l'enseignement et des parents.

Faute d'électricité permanente, les machines à coudre n'ont pas été bien utilisées depuis que la Première Dame, Denise Nyakeru Tshisekedi les avait apportés pour soutenir l'apprentissage des filles.

Ce geste fort de la Mairie de la ville de Kolwezi que représente Maitre Jacques Masengo a été apprécié à sa juste valeur par les bénéficiaires.

Chants, cris de joie et applaudissements des élèves ont ponctué la cérémonie de remise du générateur.

Par ailleurs, cet acte de bienveillance du Maire de Kolwezi intervient un mois après la demande lui adressée par les responsables du lycée.