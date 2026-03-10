Tunisie: Vers une stratégie nationale innovante pour la santé oculaire intégrée au projet d'hôpital numérique

Le ministre de la santé, Mustapha Ferjani, a présidé, lundi au siège du département, une séance de travail consacrée à la définition des grandes lignes d'une stratégie nationale pour la santé oculaire, en présence du président de l'association tunisienne d'ophtalmologie et des membres de son bureau exécutif.

La réunion a porté sur plusieurs axes opérationnels, notamment la transition numérique en ophtalmologie à travers la mise en place du dossier médical électronique et le recours à la télémédecine pour favoriser le dépistage précoce, en particulier dans les régions de l'intérieur, lit-on dans un communiqué du ministère.

Les discussions ont également abordé l'exploitation des dispositifs d'imagerie rétinienne, leur interconnexion avec le projet d'hôpital numérique ainsi que l'intégration de l'intelligence artificielle afin d'améliorer le dépistage de la rétinopathie diabétique.

Par ailleurs, la rencontre a examiné les moyens de développer la chirurgie ambulatoire en ophtalmologie dans l'objectif de réduire les délais d'attente et d'améliorer la qualité des prestations de soins, tout en renforçant les programmes de greffe de cornée, en partenariat avec le centre national pour la promotion de la transplantation d'organes (CNPTO).

La séance a aussi permis d'évoquer la formation des jeunes médecins, notamment par l'intégration de simulateurs chirurgicaux de dernière génération, ainsi que le renforcement de la prévention à travers des cliniques mobiles et des programmes nationaux de dépistage précoce ciblant la rétinopathie diabétique, le glaucome et les troubles visuels chez l'enfant.

À cette occasion, le ministre de la santé a souligné que l'intégration de l'ophtalmologie dans le projet d'hôpital numérique contribuera à améliorer la précision diagnostique, optimiser la prise en charge des patients et rapprocher les services de santé des citoyens sur l'ensemble du territoire national.