Afrique: Orca Fraud lève 2,35 millions de dollars pour étendre la surveillance des paiements à l'ensemble de la zone euro

Orca Fraud a levé 2,35 millions de dollars de fonds d'amorçage pour développer sa plateforme de surveillance des fraudes en temps réel en Afrique et sur d'autres marchés émergents.

Le tour de table a été mené par Norrsken22 avec la participation de OneDayYes, Enza Capital et CV VC Africa.

Fondée par Thalia Pillay et Carla Wilby, la société fournit un logiciel qui surveille les transactions financières en temps réel afin de détecter les fraudes dans les systèmes de paiement numérique.

La plateforme traite plus de 5 milliards de dollars de transactions mensuelles et opère dans plus de 70 pays. Elle compte parmi ses clients des banques, des sociétés de télécommunications et des prestataires de services de paiement dans toute l'Afrique.

La technologie d'Orca analyse les données de transaction à travers de multiples canaux de paiement, y compris les portefeuilles mobiles, les transferts bancaires et les paiements par carte. Le système utilise des modèles d'apprentissage automatique formés sur les données de paiement des marchés émergents pour identifier les comportements suspects.

La société a déclaré que la demande des entreprises clientes a augmenté à mesure que les paiements numériques se développent et que les tentatives de fraude deviennent plus complexes.

L'investisseur Nivesh Pather a déclaré que les institutions financières ont besoin de renseignements sur la fraude intégrés directement dans les flux de transactions afin de protéger les utilisateurs sans ralentir les paiements.

Le financement soutiendra le développement de produits et l'expansion sur d'autres marchés émergents.

Orca a déclaré que ses modèles s'appuient sur les modèles de transaction des différents marchés, ce qui permet aux signaux de fraude identifiés dans un pays de renforcer la détection dans d'autres pays.

Points clés à retenir

L'expansion rapide des paiements numériques en Afrique a accru la demande de technologies de détection des fraudes. Les plateformes d'argent mobile, les réseaux d'agents bancaires et les portefeuilles numériques traitent désormais des milliards de dollars de transactions chaque mois.

À mesure que les systèmes de paiement se développent, les risques de fraude augmentent également. Contrairement aux marchés matures où les réseaux de cartes de crédit dominent, l'écosystème des paiements en Afrique est fragmenté entre les portefeuilles mobiles, les transferts bancaires et les réseaux d'agents. Une seule tentative de fraude peut passer par plusieurs canaux avant d'être détectée par les systèmes de contrôle traditionnels.

De nombreux outils de prévention de la fraude ont été conçus pour des marchés où les données financières sont plus structurées et le comportement des utilisateurs plus prévisible. Dans les marchés émergents, les modes de paiement sont moins standardisés et l'historique des transactions peut être limité. Cela représente un défi pour les banques, les sociétés fintech et les opérateurs de télécommunications qui doivent trouver un équilibre entre la prévention de la fraude et l'approbation rapide des paiements.

Des plateformes telles qu'Orca Fraud sont conçues pour surveiller les transactions directement au sein des flux de paiement, en analysant les schémas comportementaux sur différents canaux en temps réel. À mesure que la finance numérique se développe en Afrique, l'infrastructure de détection des fraudes devient un élément central des systèmes financiers, aidant les institutions à protéger les clients tout en soutenant l'expansion des paiements numériques.