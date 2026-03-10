Maroc: Marché immobilier en 2025 - Hausse modérée des prix et regain des ventes

Le marché immobilier a montré des signes de reprise modérée en 2025, selon les chiffres publiés conjointement par Bank Al-Maghrib (BAM) et l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC). Une reprise des ventes portée par les terrains et les biens professionnels

L'analyse des données recueillies au titre de l'année écoulée montre une légère hausse de l'indice des prix des actifs immobiliers (IPAI) de 0,6% d'une année à l'autre, soulignent les deux institutions publiques dans une récente note conjointe sur la tendance globale du marché immobilier au titre de l'année 2025. « Cette progression est attribuable aux augmentations de 0,8% des prix des biens résidentiels, de 0,4% de ceux des terrains et de 0,3% de ceux des biens à usage professionnel », expliquent BAM et l'ANCFCC.

Dans le même temps, les ventes se sont accrues de 3,1% en 2025, portées par les hausses de 1,3% des ventes des biens résidentiels, de 7,5% de celles des terrains et de 7,4% de celles des biens à usage professionnel. Il est à noter qu'au seul quatrième trimestre de 2025, l'indice des prix a enregistré une hausse de 0,2% sur un an, reflétant des progressions de 0,2% pour le résidentiel et pour les biens à usage professionnel.

A l'inverse, les prix des terrains ont stagné au moment où « les transactions ont affiché une progression de 3,6%, portée par des augmentations de 0,6% pour le résidentiel, de 12% pour les terrains et de 7,5% pour les biens à usage professionnel », apprend-on. Comparé au trimestre précédent, l'indice des prix des actifs immobiliers a enregistré une hausse trimestrielle de 0,2%, reflétant l'accroissement des prix de l'ensemble de ses catégories, avec des augmentations de 0,1% pour le résidentiel, de 0,4% pour les terrains et de 0,3% pour les biens à usage professionnel. Parallèlement, le nombre de transactions a progressé de 18,4%.

Par catégorie, les ventes se sont accrues de 15% pour les biens résidentiels, de 25,4% pour les terrains et de 29,6% pour les biens à usage professionnel. La tendance par catégorie d'actifs montre que les prix du résidentiel ont progressé de 0,2%, en glissement annuel, suite aux hausses des prix des appartements (0,3%), des maisons (0,1%) et des villas (2,4%).

Les chiffres suggèrent en outre que les transactions ont parallèlement « affiché une hausse de 0,6%, avec des accroissements de 0,4% pour les appartements et de 23% pour les villas », souligne la note qui fait état, en revanche, du recul des ventes des maisons de 0,9%. Comparés au trimestre précédent, la même source indique que les prix du résidentiel ont affiché une hausse de 0,1%, en raison d'un accroissement des prix des appartements (0,1%), de ceux des maisons (0,5%) et de ceux des villas (2,3%).

Quant aux transactions, elles ont augmenté de 15%, recouvrant des hausses de 15,4% pour les appartements, de 8,5% pour les maisons et de 13,8% pour les villas. S'agissant des prix du foncier, les données font état d'une stagnation et d'une progression de 12% du nombre de transactions, sur un an. Par rapport au trimestre précédent, les prix des terrains et le nombre de transactions se sont inscrits en hausse respectivement de 0,4% et de 25,4%.

Enfin, comparés à la même période de l'année écoulée, les prix ont augmenté de 0,2%, suite au bond de 0,2% des locaux commerciaux et de 0,1% des bureaux. En parallèle, les transactions se sont accrues de 7,5%, reflétant des progressions de 8,2% des ventes des locaux commerciaux et de 4,7% de celles des bureaux.

« En glissement trimestriel, l'indice des prix des biens à usage professionnel s'est accru de 0,3%, reflétant des hausses de 0,4% pour les locaux commerciaux et de 0,9% pour les bureaux », ont noté BAM et l'ANCFCC, ajoutant que le nombre de transactions a progressé de 29,6%, avec des accroissements de 25,2% pour les locaux commerciaux et de 49,2% pour les bureaux.