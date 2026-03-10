Afrique: La Tunisie en tête des nationalités expulsées d'Italie

Selon les dernières données sur les expulsions, la Tunisie est la nationalité la plus concernée par les expulsions forcées de migrants irréguliers depuis l'Italie au cours des années 2024 et 2025.

Parlons chiffres, en 2025, environ 600 Tunisiens ont été renvoyés, plaçant le pays en tête, devant l'Égypte, l'Albanie, le Nigeria et le Maroc. Au total, 6 497 migrants ont été expulsés sous escorte policière entre 2024 et 2025, contre 3 538 en 2024 et 2 959 en 2025.

Le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) souligne qu'il s'agit d'une baisse significative de plus de 67 % par rapport à 2024, lorsque 1 842 Tunisiens avaient été expulsés. Ce chiffre représente également le plus bas depuis plus de quatre ans (1 364 cas en 2023).

Cette diminution s'explique par plusieurs facteurs, notamment la pression exercée par les organisations de défense des droits humains en Tunisie et en Italie, qui ont milité pour limiter les expulsions massives et garantir le respect des droits des migrants. Les expulsions forcées de Tunisiens ont par ailleurs été suspendues depuis juin 2025.

Malgré cette baisse, la coopération sécuritaire entre Tunis et Rome reste active. Les deux pays poursuivent la coordination pour lutter contre l'immigration irrégulière.

Par ailleurs, le gouvernement italien dirigé par la Première ministre Giorgia Meloni a réussi à réduire le flux des arrivées irrégulières par voie maritime grâce à des accords avec les pays d'origine et de transit et au renforcement des contrôles légaux. Le nombre de migrants entrés illégalement en Italie a ainsi chuté à plus de 66 000 en 2025, contre plus de 157 000 en 2023.