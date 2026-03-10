Tunisie: Le Groupe des Ambassadeurs Francophones lance un concours inédit pour les créateurs de contenu tunisiens

9 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par S. M.

Le Groupe des Ambassadeurs Francophones (GAF) en Tunisie a annoncé le lancement officiel de la première édition du Prix des jeunes influenceurs francophones.

Il s'agit d'un concours destiné aux créateurs de contenu numérique de nationalité tunisienne âgés de 18 à 35 ans. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 31 mars 2026.

À l'issue du concours, deux distinctions seront décernées : le Prix Influenceur francophone et le Prix Influenceuse francophone. Chaque lauréat recevra une récompense financière minimale de 1 000 dinars tunisiens, financée par l'Ambassade de France.

Pour être éligibles, les participants doivent justifier d'une communauté d'au moins 5 000 abonnés sur l'une des plateformes Instagram, TikTok, Facebook ou YouTube. Ils sont tenus de produire et de publier une vidéo originale d'une durée inférieure à dix minutes, réalisée majoritairement en langue française, le sous-titrage étant encouragé.

La publication doit intervenir sur leurs réseaux sociaux au plus tard à la date de clôture du concours.

Ce prix s'inscrit dans une démarche de promotion du plurilinguisme et de la diversité culturelle, en cohérence avec les valeurs portées par l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Les contenus soumis peuvent relever de registres variés, qu'ils soient informatifs, humoristiques, engagés ou créatifs, à condition de refléter l'ouverture et le dialogue propres à l'espace francophone.

Lire l'article original sur La Presse.

