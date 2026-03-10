Tunisie: Sousse - La nuit de la chute d'un dirigeant de la mafia italienne La Camorra...

Les agents de la sous-direction des enquêtes économiques et financières relevant de la direction de la police judiciaire d'El Gorjani ont réussi à interpeller à Sousse un dirigeant de la mafia italienne "La Camorra", considéré comme l'un des plus dangereux membres de cette organisation criminelle.

L'arrestation a été effectuée dans le cadre d'une coopération judiciaire internationale, à la suite d'une demande émise par les autorités judiciaires italiennes. Le suspect faisait l'objet d'une notice rouge d'Interpol, signalant sa recherche à l'échelle internationale.

Selon les informations disponibles, l'individu est soupçonné d'être impliqué dans plusieurs activités liées au crime organisé.

Pour rappel, la Camorra est l'une des organisations criminelles les plus puissantes d'Italie. Elle est notamment impliquée dans le trafic de drogue, la traite des êtres humains, ainsi que dans des crimes violents tels que les assassinats et les règlements de comptes.

L'arrestation s'inscrit dans le cadre des efforts de coopération entre les services de sécurité tunisiens et leurs homologues internationaux pour lutter contre la criminalité transnationale organisée.