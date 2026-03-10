Tunisie: Sousse - La nuit de la chute d'un dirigeant de la mafia italienne La Camorra...

9 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Les agents de la sous-direction des enquêtes économiques et financières relevant de la direction de la police judiciaire d'El Gorjani ont réussi à interpeller à Sousse un dirigeant de la mafia italienne "La Camorra", considéré comme l'un des plus dangereux membres de cette organisation criminelle.

L'arrestation a été effectuée dans le cadre d'une coopération judiciaire internationale, à la suite d'une demande émise par les autorités judiciaires italiennes. Le suspect faisait l'objet d'une notice rouge d'Interpol, signalant sa recherche à l'échelle internationale.

Selon les informations disponibles, l'individu est soupçonné d'être impliqué dans plusieurs activités liées au crime organisé.

Pour rappel, la Camorra est l'une des organisations criminelles les plus puissantes d'Italie. Elle est notamment impliquée dans le trafic de drogue, la traite des êtres humains, ainsi que dans des crimes violents tels que les assassinats et les règlements de comptes.

L'arrestation s'inscrit dans le cadre des efforts de coopération entre les services de sécurité tunisiens et leurs homologues internationaux pour lutter contre la criminalité transnationale organisée.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.