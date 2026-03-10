Libye - Une fosse commune découverte à Tripoli, des exécutions extrajudiciaires soupçonnées

9 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par S. M.

L'Appareil de soutien aux directions de sécurité libyen a mis au jour une fosse commune dans le secteur Al-Hadba, à Tripoli. Deux corps y ont déjà été exhumés, et les fouilles se poursuivent. Les premières conclusions pointent vers des exécutions extrajudiciaires attribuées à une milice qui contrôlait la zone.

Les opérations engagées sur le site ont permis d'extraire deux dépouilles. Les équipes de recherche maintiennent leurs travaux de fouille, la présence d'autres corps au même endroit ne pouvant être exclue. Une enquête judiciaire et médico-légale ouverte

Le bureau du Procureur général et l'Appareil de la police judiciaire ont été immédiatement saisis. Les autorités ont enclenché les procédures légales requises : sécurisation et documentation des preuves, examen médico-légal des dépouilles dans le respect des protocoles en vigueur.

Selon les premières informations officielles, la fosse serait liée à des exécutions perpétrées par des membres de l'Appareil de soutien et de stabilité , milice qui imposait son autorité sur ce secteur de la capitale jusqu'à une période récente.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.