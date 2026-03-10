Libye - Une fosse commune découverte à Tripoli, des exécutions extrajudiciaires soupçonnées

L'Appareil de soutien aux directions de sécurité libyen a mis au jour une fosse commune dans le secteur Al-Hadba, à Tripoli. Deux corps y ont déjà été exhumés, et les fouilles se poursuivent. Les premières conclusions pointent vers des exécutions extrajudiciaires attribuées à une milice qui contrôlait la zone.

Les opérations engagées sur le site ont permis d'extraire deux dépouilles. Les équipes de recherche maintiennent leurs travaux de fouille, la présence d'autres corps au même endroit ne pouvant être exclue. Une enquête judiciaire et médico-légale ouverte

Le bureau du Procureur général et l'Appareil de la police judiciaire ont été immédiatement saisis. Les autorités ont enclenché les procédures légales requises : sécurisation et documentation des preuves, examen médico-légal des dépouilles dans le respect des protocoles en vigueur.

Selon les premières informations officielles, la fosse serait liée à des exécutions perpétrées par des membres de l'Appareil de soutien et de stabilité , milice qui imposait son autorité sur ce secteur de la capitale jusqu'à une période récente.