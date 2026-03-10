Afrique de l'Ouest: Baie de Hann - Vers la reconquête d'un patrimoine écologique majeur

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, a effectué, ce lundi 9 mars 2026, une visite des chantiers du projet de dépollution de la Baie de Hann (Pdbh) à la station d'épuration de Mbao, avant de présider la réunion du Comité de pilotage consacrée au suivi et à l'accélération de la mise en oeuvre de cette initiative.

Cette mission de terrain a permis d'évaluer l'état d'avancement des travaux, d'identifier les contraintes techniques à lever et de renforcer la coordination entre les différents acteurs impliqués dans la réalisation de ce projet jugé stratégique pour l'assainissement urbain.

Considéré comme la plus grande initiative de dépollution industrielle en Afrique de l'Ouest, le Projet de dépollution de la Baie de Hann vise à restaurer durablement les fonctions écologiques de la baie, à améliorer le cadre de vie des populations riveraines et à valoriser le potentiel économique et touristique de ce site emblématique.

À terme, les infrastructures prévues permettront de gérer efficacement les rejets d'eaux usées domestiques et industrielles dans une zone qui concentre près de 80 % des établissements industriels du Sénégal. Le dispositif comprend notamment la mise en place de réseaux de collecte pour le raccordement des industriels et des ménages, un intercepteur destiné à acheminer les eaux usées vers la station de traitement, une station d'épuration moderne pour le traitement des effluents ainsi qu'un émissaire en mer pour le rejet sécurisé des eaux traitées.

La réunion du Comité de pilotage a, par ailleurs, permis de renforcer le suivi stratégique du projet et d'identifier les mesures nécessaires pour lever les contraintes observées afin de garantir l'achèvement des travaux dans les délais.