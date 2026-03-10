Sénégal: Week-end du 8 mars - L'amicale des femmes de l'ARTP offre 70 tablettes aux meilleures élèves de Fatick

9 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)

En prélude à la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, l'Amicale des Femmes de l'ARTP (AFARTP) a offert 70 tablettes numériques aux meilleures élèves des classes de CE2 et CM1 des écoles élémentaires de la commune de Fatick.

Faut-il le rappeler, l'AFARTP n'en est pas à sa première initiative car cette remise fait suite un appui analogue en direction des élèves du centre professionnel de Kédougou.

La cérémonie de remise s'est tenue le 7 mars 2026, à la mairie de Fatick, en présence du maire M. Matar BA, du Secrétaire général de l'Inspection d'Académie M. Mbacké THIOUNE, des directeurs d'écoles, enseignants et parents d'élèves.

À travers ce geste, l'AFARTP réaffirme son engagement en faveur de l'inclusion numérique, de l'excellence scolaire et de la promotion des jeunes filles, contribuant ainsi au renforcement du système éducatif dans la région de Fatick.

