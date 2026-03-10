Sénégal: Amélioration offert de soins - Du matériel médical d'une valeur de 400 millions offert au Sénégal

9 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Mariama Dieme

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a reçu ce lundi un don de matériels d'une valeur de 400 millions pour renforcer les offres de soins dans les structures sanitaires à travers le pays.

Ce lundi 9 mars 2026, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a réceptionné avec gratitude deux conteneurs de matériel médical d'une valeur estimée à 400 millions de francs CFA. Ce don a été généreusement offert par l'ONG Al Attaa en partenariat avec Baitulmaal.

La cérémonie de réception a été présidée par le ministre de tutelle, Dr Ibrahima Sy. Cet événement constitue, selon la tutelle, une étape importante pour le renforcement du système de santé du pays.

Des services clés du secteur ciblés

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Le matériel reçu comprend des équipements destinés principalement aux services de chirurgie, de pédiatrie, de gynécologie-obstétrique ainsi qu'aux interventions comme la césarienne. Ces équipements permettront d'améliorer significativement la qualité des soins dans nos structures sanitaires », renseigne le document.

Sur ce, le ministre a tenu à préciser que ces équipements seront répartis de manière équitable et ciblée. Ils seront mis à la disposition des établissements de santé disposant de blocs opératoires, en fonction des besoins prioritaires identifiés. Le but est d'améliorer la prise en charge des patients et de mieux soutenir le personnel soignant.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.