Sénégal: Amélioration offert de soins - Du matériel médical d'une valeur de 400 millions offert au Sénégal

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a reçu ce lundi un don de matériels d'une valeur de 400 millions pour renforcer les offres de soins dans les structures sanitaires à travers le pays.

Ce lundi 9 mars 2026, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a réceptionné avec gratitude deux conteneurs de matériel médical d'une valeur estimée à 400 millions de francs CFA. Ce don a été généreusement offert par l'ONG Al Attaa en partenariat avec Baitulmaal.

La cérémonie de réception a été présidée par le ministre de tutelle, Dr Ibrahima Sy. Cet événement constitue, selon la tutelle, une étape importante pour le renforcement du système de santé du pays.

Des services clés du secteur ciblés

« Le matériel reçu comprend des équipements destinés principalement aux services de chirurgie, de pédiatrie, de gynécologie-obstétrique ainsi qu'aux interventions comme la césarienne. Ces équipements permettront d'améliorer significativement la qualité des soins dans nos structures sanitaires », renseigne le document.

Sur ce, le ministre a tenu à préciser que ces équipements seront répartis de manière équitable et ciblée. Ils seront mis à la disposition des établissements de santé disposant de blocs opératoires, en fonction des besoins prioritaires identifiés. Le but est d'améliorer la prise en charge des patients et de mieux soutenir le personnel soignant.