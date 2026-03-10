Sénégal: Santé - Une grève commune sur l'ensemble de la région de Dakar en vue

Une grève commune est prévue sur l'ensemble de la région de Dakar par le Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (SAMES) et le Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale (SUTSAS). Dans une note reçue lundi, les deux syndicats soulignent que la date n'est pas encore dévoilée.

Les syndicats du secteur de la santé prévoient de paralyser le système sanitaire dans la capitale sénégalaise. Ils ont décidé, à la suite d'une rencontre conjointe, d'un mot d'ordre de grève commune sur l'ensemble de la région de Dakar, dont la date et la durée seront fixées dans le cadre de la jonction des luttes Sames-Sutsas/ARP, sous la supervision des responsables nationaux.

Dans un communiqué conjoint, ils conviennent, selon eux, d'élargir cette mobilisation à l'échelle nationale si la logique de pourrissement entretenue par la direction de l'ARP devait persister.

Ainsi, les syndicalistes envisagent, après l'obtention par la zone de Dakar du mandat du Comité exécutif national (CEN) du Sames, d'explorer d'autres perspectives d'actions communes pouvant conduire à des unités d'action syndicale plus larges.

Ainsi, conscients des tensions parfois observées entre membres de corporations différentes, notamment entre médecins et personnels des soins infirmiers et obstétricaux (PSIO), ces acteurs de la santé conviennent, dans une perspective d'unité d'action durable, de promouvoir un pacte de non-agression et de respect mutuel, socle d'une collaboration pérenne ;

Sur ce, ils appellent l'ensemble des camarades à faire preuve de solidarité, de discipline et d'engagement militant, indispensables à la réussite des luttes syndicales pour l'avènement d'un système de santé motivant, performant et résilient.