Sénégal: La gendarmerie saisit 600 kg de chanvre indien à Warang

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants, la Gendarmerie nationale du Sénégal a mené une importante opération dans la nuit du 7 au 8 mars 2026 sur la petite côte. L'intervention, conduite par la compagnie de gendarmerie de Mbour, a permis la saisie de 600 kilogrammes de chanvre indien et l'interpellation d'un suspect.

Selon le colonel Ibrahima Ndiaye, l'opération fait suite à un renseignement signalant l'existence d'un trafic de drogue sur la plage de Warang. Exploitant cette information, les éléments de la brigade de recherches de Saly, appuyés par ceux de la brigade de proximité de Nianing, ont mis en place un dispositif de surveillance et d'interception sur les lieux.

Aux environs de 4 heures du matin, les gendarmes ont surpris trois charretiers en train de charger de la marchandise provenant d'une pirogue arrivée de Casamance. À la vue des forces de l'ordre, deux d'entre eux ont réussi à prendre la fuite, tandis que le troisième a été interpellé.

La fouille a permis de découvrir vingt colis de 30 kilogrammes chacun, soit un total de 600 kg de chanvre indien. Les gendarmes ont également saisi un cheval et deux charrettes utilisés pour le transport de la marchandise.

Le suspect arrêté est poursuivi pour association de malfaiteurs et trafic de stupéfiants. L'enquête se poursuit afin d'identifier et d'interpeller les autres membres présumés de ce réseau.

La Gendarmerie nationale du Sénégal rappelle par ailleurs que son centre d'appel reste accessible gratuitement aux numéros 123 et 800 00 20 20 pour toute information utile dans la lutte contre la criminalité.