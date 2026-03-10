Sénégal: Thiès - Le CROUS réceptionne du matériel médical

Le Centre régional des oeuvres universitaires sociales (CROUS) de Thiès a officiellement réceptionné, lundi, un lot de matériel médical d'une valeur de près de 100 millions de FCFA, offert par l'association Horizon Sahel, pour renforcer les plateaux techniques des infirmeries des différents campus de l'Université Iba Der Thiam de Thiès, a constaté l'APS.

"Nous nous sommes réunis ce matin à l'École polytechnique de Thiès, pour réceptionner un important lot de matériel médical, visant à améliorer notre plateau technique. La valeur de ce lot de matériel que nous avons réceptionné, avoisine les 100 millions de francs (CFA)", a indiqué Serigne Mbacké Lô, directeur du CROUS-T.

La cérémonie de réception de ces équipements médicaux s'est déroulée au campus social de l'Ecole polytechnique de Thiès, en présence du représentant du président de l'association Horizon Sahel, Ousseynou Diop.

Le équipements offerts sont composés de lits d'hospitalisation, de fauteuils dentaires, de fauteuils roulants, d'appareils de diagnostic. Ils seront distribués aux sites abritant les infirmeries, placées sous la responsabilité du service médical du CROUS-T, notamment les services médicaux des campus de l'Université Iba Der Thiam, de l'Ecole supérieure nationale d'agriculture (ENSA) et de l'Ecole polytechnique de Thiès (EPT), pour renforcer leur plateau technique.

Serigne Mbacké Lô précise que le CROUS-T gère la santé des étudiants de l'UIDT, de l'Ecole polytechnique, de l'École nationale supérieure d'agriculture (ENSA) et des Classes préparatoires aux grandes écoles.

"Cela nous conforte dans notre stratégie de renforcement du partenariat avec Horizon Sahel", s'est réjoui, Serigne Mbacké Lô, soulignant l"'impact considérable" de ce don pour cette institution qui gère les oeuvres sociales et la santé au profit de plus de 10.000 étudiants.

"Il est important d'avoir des lits d'hospitalisation de qualité, mais ce qui est surtout important dans ce don, c'est les matériels de secours d'urgence qui nous permettent de sécuriser, d'assurer une meilleure sécurité sanitaire auprès de nos pensionnaires", a commenté M. Lô.

Le président de l'association Horizon Sahel, Ousseynou Diop a salué le fait que le directeur du CROUS-T "a su saisir une opportunité qui permettra d'améliorer la prise en charge médicale des étudiants [et] du personnel, en relevant le plateau technique" des campus rattachés à l'UIDT.

Horizon Sahel a fourni ce matériel au CROUS-T, sur la base de critères, parmi lesquels le "dynamisme" de l'équipe de la direction.