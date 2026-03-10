Sénégal: Un incendie ravage 19 cases du village de Kharakhéna

9 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kédougou — Un incendie a ravagé 19 cases du village de Kharakhéna (sud-est), où sont menées d'importantes activités minières artisanales, a appris l'APS, lundi, d'une source sécuritaire ayant requis l'anonymat.

"Le feu s'est déclenché aux environs de 6 heures du matin et s'est rapidement propagé à cause d'un vent violent", a dit la même source.

D'après elle, les flammes ont envahi plusieurs maisons en quelques minutes et détruit de nombreuses cases de ce village situé dans le département de Saraya.

"Face à l'urgence, les habitants du village se sont fortement mobilisés pour maîtriser l'incendie à l'aide de moyens de fortune", rapporte la même source.

"Au moins 19 cases ont été ravagées, ce qui a entraîné d'importantes pertes pour les victimes. Mais aucune perte en vie humaine n'a été signalée, aucun blessé non plus", a-t-elle précisé, ajoutant que la cause de l'incendie reste à déterminer.

