Sénégal: Podor - Des prières des ASP en souvenir de leurs défunts collègues

Podor — Les agents de l'unité départementale de l'Agence de sécurité de proximité (ASP) de Podor (nord) ont consacré la journée de ce lundi à des prières en souvenir de leurs collègues décédés.

"Votre démarche [...] traduit un profond attachement à vos collègues disparus. Les prières dites pour le repos de leur âme, sous la direction des imams de la ville, en ce mois de ramadan, sont une oeuvre de dévotion", a dit Ousmane Sidibé, l'adjoint du préfet de Podor, à la fin des prières.

C'est un acte de foi et de reconnaissance des agents de sécurité de proximité envers leurs collègues rappelés à Dieu, selon M. Sidibé.

Après la lecture du Coran, les membres de l'unité départementale de l'Agence de sécurité de proximité ont offert 150 kits alimentaires à des familles du département de Podor.

Ousmane Sidibé s'est réjoui de la "générosité" dont ils ont fait preuve envers les bénéficiaires de cette oeuvre sociale.

Le coordonnateur de l'unité départementale de l'ASP de Podor, Moustapha Mbaye, a salué la contribution des autorités administratives à ces activités.

Il a adressé ses remerciements au service départemental de l'action sociale et au centre de promotion et de réinsertion sociale, qui a facilité la sélection des ayants droits de l'assistance sociale fournie par les agents de sécurité de proximité.

Des guides religieux et des représentants des familles des défunts ont participé à la lecture du Coran, aux prières et à la distribution du don alimentaire.