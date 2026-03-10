Sénégal: Deux conteneurs d'équipements médicaux d'une valeur de 400 millions FCFA offerts au ministère de la Santé

Dakar — Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a réceptionné, lundi, deux conteneurs de matériels chirurgicaux, obstétriques et pédiatriques d'une valeur de 400 millions de francs CFA, offerts par l'ONG Al Ataa Sénégal, a constaté l'APS.

Le ministère devra assurer la répartition de ces équipements au niveau des structures sanitaires disposant de bloc opératoire.

Ndella Dia, superviseure à l'ONG Al Ataa, a indiqué que le matériel est constitué de kits pour la chirurgie, les césariennes et la pédiatrie.

"Le fait de recevoir ces deux conteneurs permet aujourd'hui de matérialiser ce partenariat qui vient à son heure", a soutenu le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Ibrahima Sy, relevant le manque d'équipements auquel sont confrontées de nombreuses structures de santé.

Il s'est réjoui de cet appui "extrêmement important" pour le département de la Santé.

"Un travail énorme a été mené en amont avec l'ONG Al Ataa consistant à renforcer globalement le plateau technique médical des structures sanitaires du Sénégal", a dit Ibrahima Sy.

Il a assuré que ses services et l'ONG envisagent de renforcer leur collaboration dans le futur.

Ibrahima Sy annonce à cet effet qu'une feuille de route "bien définie" sera élaborée pour permettre de "circonscrire toutes leurs actions" pour le renforcement du plateau technique médical et celui du système de santé en général, en relation avec leurs partenaires établis un peu partout dans le monde.