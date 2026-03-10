Sénégal: La dépollution de la baie de Hann va améliorer le cadre de vie et la santé des riverains, selon Cheikh Tidiane Dièye

Dakar — Le projet de dépollution de la baie de Hann, dans la région de Dakar, est la plus grande opération industrielle de cette nature en Afrique de l'Ouest, a signalé, lundi, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, assurant qu'elle va améliorer la qualité des eaux, le cadre de vie et la santé des riverains.

"Par sa complexité et son envergure, ce projet est la plus grande opération de dépollution industrielle menée en Afrique de l'Ouest et l'une des initiatives les plus stratégiques en matière d'assainissement au Sénégal", a souligné M. Dièye.

Il présidait une réunion du comité de pilotage du projet de dépollution de la baie de Hann, après avoir visité le chantier de la station d'épuration de Mbao, l'un des ouvrages de cette initiative d'assainissement.

"En réalité, la dépollution favorisera la restauration des habitats naturels [...] Elle créera les conditions optimales de l'exercice d'activités économiques, sur le long de la baie", a assuré Cheikh Tidiane Dièye.

Le projet devrait impacter environ 500 000 personnes vivant dans les communes d'arrondissement de Dalifort, Diamaguène Sicap Mbao, Guinaw Rail Nord, Guinaw Rail Sud, Hann Bel-Air, Mbao, Thiaroye Gare, Thiaroye-sur-Mer et Tivaouane Diacksao, situées dans la région de Dakar.

Les usines implantées près de la baie de Hann vont se conformer aux normes industrielles, grâce au projet de dépollution, qui va en même temps améliorer la qualité des eaux, le cadre de vie et la santé des riverains, selon le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement.

"Afin d'éviter une pollution post-projet, il est prévu de recourir au principe pollueur-payeur, avec [un] arrêté interministériel [...] du 26 décembre 2024, qui fixe le montant de la redevance d'assainissement industriel et détermine les systèmes de facturation et de recouvrement", a signalé Cheikh Tidiane Dièye.

Cette baie considérée autrefois comme l'une des plus belles du monde a été "confrontée à différents types de pollution", a-t-il rappelé.

"Depuis plusieurs années, elle est le foyer de défis environnementaux découlant des rejets d'eaux usées, des déchets solides générés par les industries et les habitations, entre le Port autonome de Dakar et Rufisque", a ajouté M. Dièye.

D'après lui, la pollution a non seulement affecté l'écosystème marin et côtier, mais elle a dégradé aussi la "qualité de vie" des riverains de la baie de Hann.

Le financement destiné aux travaux de restauration de la baie est de 124 milliards de francs CFA. Il a été fourni par l'Agence française de développement, la China Development Bank, l'Union européenne et les Pays-Bas.

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a relevé des contraintes relatives à la mise en oeuvre du projet de dépollution, dont le non-paiement, depuis le début de son exécution, des frais d'enregistrement des contrats, de la TVA et des droits de douane dus aux entreprises, d'un montant global de 14 milliards de francs CFA.

Les discussions relatives à la gestion transitoire de la station d'épuration de la baie de Hann restent à finaliser, selon Cheikh Tidiane Dièye.

La dépollution est un projet protecteur de la biodiversité de cette partie du littoral de Dakar. Elle devrait avoir un impact positif et durable sur les activités économiques et la santé des riverains.

La baie de Hann, considérée autrefois comme l'une des plus belles du monde, a été fortement dégradée par les déchets industriels et domestiques. Elle est située sur la façade orientale de la presqu'île du Cap-Vert, entre la pointe de Bel-Air et Mbao. L'Office national de l'assainissement du Sénégal assure la gestion du projet de dépollution.