Sénégal: Un ouvrage retrace les relations entre Serigne Babacar Sy et un de ses plus fidèles disciples à Saint-Louis

Saint-Louis — L'écrivain Mouhamadoul Mokhtar Kane annonce la publication d'un ouvrage intitulé "Sur les pas de Cheikh Al Khalifa Aboubacar Sy (RTA) : à la lumière des oeuvres poétiques de son muqaddam Serigne Babacar Kane (1913-2004)", lequel se propose de lever le voile sur les liens d'amitié et de spiritualité entre le saint de Tivaouane, Serigne Babacar Sy, et l'initiateur des premiers dahiras (cercles de fidèles), Serigne Babacar Kane, considéré comme l'un de ses disciples les plus dévoués.

Dans cet ouvrage publié aux éditions "BaaJordo", il retrace le parcours atypique du premier président de la Fédération des dahiras tidianes, en l'occurrence Serigne Babacar Kane, qui, durant 47 ans, a dirigé la Fédération des dahira tidiane de Saint-Louis.

"Formé en effet dans la pure tradition islamique par son père au Saloum, il va néanmoins fréquenter l'école française à Saint-Louis où il se perfectionne dans plusieurs disciplines religieuses et en littérature arabe au daara (école coranique) de Diamal pendant deux ans, avant d'occuper plusieurs fonctions dans l'administration", indique-t-on sur la quatrième page de couverture.

Bilingue, il maniait aussi bien le français que l'arabe, "langue du Coran, de lumière et pont entre les cultures". Dans ses écrits, il exalte souvent le grand maître Serigne Babacar Sy, dont il était proche, indique l'auteur.

Il raconte à son sujet des anecdotes inédites qui renseignent davantage sur la dimension religieuse et spirituelle de ce personnage "qui n'a jamais trahi le sacerdoce".

Dans un style fascinant, Mouhamadoul Mokhtar Kane aborde différents thèmes relatifs surtout à la tarîqa tidiane et à l'attachement à l'orthodoxie musulmane, mais aussi à des problématiques universelles, tels que le travail, la corruption, l'éducation des jeunes, le tabagisme et les nobles vertus.

Titulaire d'un DES en journalisme et communication, l'auteur oeuvre et milite pour la vulgarisation des écrits produits par les érudits sénégalais d'expression arabe, notamment ceux de sa ville natale, Saint-Louis.

Dans l'avant-propos de l'ouvrage, il explique son engagement dans l'écriture par le fait que "la production du savoir dans les ex-colonies françaises émane d'intellectuels formés à l'école occidentale, alors que parallèlement s'est développée, au Sénégal depuis plusieurs siècles et avant la domination coloniale, une littérature d'expression arabe riche, variée et de haute facture".

Il est co-auteur avec l'universitaire Cheikh Tidiane Fall de l'ouvrage "Les savants du Sénégal", une anthologie des oulémas et des figures religieuses musulmanes de Saint-Louis (nord)", inscrit dans la même lignée.