Sénégal: Des kits alimentaires et des serviettes hygiéniques à des détenues et des écolières de Saint-Louis

Saint-Louis — L'Amicale des femmes de l'Office des lacs et cours d'eau (OLAC) a procédé, lundi, à la remise de kits alimentaires et de serviettes hygiéniques aux femmes de la Maison d'arrêt et de correction (MAC) de Saint-Louis (nord), aux jeunes filles du lycée Ameth Fall et aux élèves déficients visuels de l'école élémentaire Boly Diaw, a constaté l'APS.

"Comme chaque année, on fait des actions sociales au niveau de la MAC de Saint-Louis, au niveau de la classe des déficients visuels de l'école Boly Diaw, mais aussi, cette année, au niveau du lycée de jeunes filles Ameth-Fall", a expliqué a déclaré la directrice générale de l'OLAC, Diarra Sow en marge de la cérémonie de remise de ce don.

Des serviettes hygiéniques pour les femmes et les filles, des denrées alimentaires composées d'oignons et de pommes de terre pour la cantine du lycée Ameth Fall, mais aussi du matériel didactique, ont été remis aux bénéficiaires.