Sénégal: Kaffrine - Plus de 35 collectivités territoriales accompagnées par l'ARD en 2025 dans la maitrise d'ouvrage

Kaffrine — Plus de trente-cinq collectivités territoriales de la région de Kaffrine (centre) ont été accompagnées pour la mise en oeuvre de 123 projets, pour un montant de plus de 2,4 milliards de francs CFA durant l'année 2025 par l'Agence régionale de développement (ARD), a-t-on appris de son directeur, Samba Diop.

"Nous avons accompagné, durant l'année 2025, trente-cinq collectivités territoriales à la maîtrise d'ouvrage, avec la mise en oeuvre de 123 projets pour un montant de plus de deux milliards de francs CFA", a-t-il notamment dit dans un entretien avec l'APS.

"Les interventions de l'ARD de Kaffrine sont orientées vers cinq axes stratégiques que sont la planification et la formation, la maîtrise d'ouvrage des collectivités territoriales, le développement économique local, l'harmonisation et le suivi-évaluation des interventions", a expliqué Samba Diop.

"Pour 2025, le Plan de travail et de budget annuel (PTBA) était chiffré à 98 millions de francs CFA. A la fin de l'exercice, 83 millions ont pu être mobilisés, soit 84 % des prévisions, grâce notamment au Programme national de développement local (PNDL), au Programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal (PACASEN) mais aussi au Projet de désenclavement des zones de production en appui (PDZP)", a expliqué M. Diop.

D'autres partenaires également y ont contribué. Il s'agit notamment du projet "SEEN SUUF 2", du Conseil national de développement de la nutrition (CNDN), du Projet d'appui à l'insertion des jeunes ruraux agri preneurs (AGRIJEUNES), de l'Agence belge pour la coopération internationale (ENABEL) et du projet d'appui à l'insertion des jeunes et des femmes formées (PAIJEF).

En matière de planification, l'ARD a élaboré huit Plans de développement communaux (PDC), avec l'appui du Conseil national de développement de la nutrition, portant à 54 % le taux de collectivités territoriales disposant d'un document de planification actualisé, contre 46 % qui n'en disposent pas encore.

A travers 25 sessions de formation et de sensibilisation, 318 acteurs ont été touchés. Ces activités ont notamment porté sur les changements climatiques, la prise en compte de la nutrition dans les documents de planification et l'élaboration des plans de développement communautaire, a-t-il précisé.

Dans le cadre de la gouvernance territoriale, l'ARD a accompagné les communes pilotes du PACASEN que sont Kaffrine, Birkelane, Koungheul et Malem Hodar dans l'atteinte des conditions minimales obligatoires. Huit cadres de concertation ont également été mis en place dans la région.

S'agissant de la gouvernance migratoire, à travers le Bureau d'accueil, d'orientation et de suivi (BAOS), 30 acteurs, dont 29 migrants de retour, ont bénéficié d'un accompagnement psychosocial.

Par ailleurs, 470 porteurs d'initiatives économiques, dont 18 migrants de retour, ont été orientés et accompagnés.

Dans le domaine de la gestion des ressources naturelles, le projet "SEEN SUUF 2" a permis la restauration d'un écosystème forestier sur dix hectares dans la forêt classée de Gniby, l'équipement de quatre comités de lutte contre les feux de brousse et l'élaboration d'une convention locale sur la gestion des mares pastorales dans la commune de Kahi.

Pour ce qui est du PACASEN, 804 millions de francs CFA ont été mobilisés pour 24 projets dans les quatre communes pilotes, dont quatre achevés, neuf en cours d'exécution et onze non encore démarrés en raison de retards dans la mise à disposition des ressources, a signalé Samba Diop.