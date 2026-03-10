Sénégal: Le carnet de santé n'est plus obligatoire pour entrer au Sénégal, annonce le ministère Affaires étrangères

9 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur a annoncé, lundi, avoir levé la mesure consistant à présenter obligatoirement un carnet de vaccination pour entrer sur le territoire sénégalais, a-t-on appris de source officielle.

Dans un communiqué portant "mise à jour" des vaccins concernant les conditions d'entrée sur le territoire national, la chancellerie déclare que "la présentation d'un carnet de vaccination n'est pas obligatoire pour entrer sur le territoire sénégalais".

Le texte précise également en direction de ressortissants provenant de pays non concernés par des situations d'épidémie ou d'endémie que "la vaccination contre la fièvre jaune, la DPT [Diphtérie, Paludisme,Tétanos], la rougeole et l'hépatite A et B est uniquement recommandée dans un souci de protection et de sécurité sanitaires".

