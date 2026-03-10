Afrique: Accès au marché chinois - L'Agence Côte d'Ivoire export et l'ambassade de Chine renforcent leur collaboration

L'idée d'ouvrir de nouveaux axes de coopération économique ivoiro-chinoise était au coeur des discussions lors de la réunion de travail qui s'est tenue, le 5 mars, à l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire.

L'Agence Côte d'Ivoire Export et l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire nourrissent le même voeu de voir renforcée la présence des entreprises ivoiriennes sur le marché chinois. Elles ont, pour ce faire, entrepris de se rapprocher davantage afin de mettre en place, ensemble, les mécanismes qui permettront d'atteindre cet objectif.

La réunion de travail que les deux parties ont tenue le 5 mars 2026, à l'ambassade de la Chine, a permis d'identifier plusieurs axes de coopération pour l'année 2026, centrés sur l'accroissement des exportations ivoiriennes vers la Chine.

On peut en retenir la participation de l'Agence Côte d'Ivoire Export à la China international import expo (Ciie) qui se tiendra du 5 au 10 novembre 2026 à Shanghai (Chine) ; la mise en place de plateformes physiques et numériques dédiées à la promotion des produits ivoiriens en Chine et le renforcement des capacités des entreprises ivoiriennes à travers des missions d'études en Chine.

Considérée comme l'un des plus grands salons internationaux dédiés aux importations, la China international import expo, organisée chaque année à Shanghai, constitue une plateforme stratégique pour les entreprises souhaitant développer leurs activités sur le marché chinois.

« À cette occasion, un pavillon dédié à la Côte d'Ivoire permettra à plusieurs entreprises ivoiriennes de présenter et promouvoir leurs produits auprès des importateurs, distributeurs et partenaires commerciaux chinois », a précisé Dr Kaladji Fadiga, directeur général de l'Agence Côte d'Ivoire Export.

L'accent a été mis, pendant les discussions, sur l'accompagnement des entreprises ivoiriennes dans leur démarche d'internationalisation et sur la création de nouvelles opportunités commerciales. En ce qui concerne la mise à disposition de plateformes de promotion des produits ivoiriens en Chine et les voyages d'études, Li Chengyao, conseiller commercial de l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire, a aussi donné des détails.

« Ces dispositifs permettraient d'accroître la visibilité des produits ivoiriens auprès des consommateurs et des importateurs chinois et de faciliter leur distribution sur ce marché à fort potentiel. Pour ce qui est des missions d'études, elles permettront aux entrepreneurs ivoiriens de mieux appréhender les exigences du marché chinois, d'identifier des opportunités de partenariat et d'améliorer leurs stratégies d'exportation afin d'accroître leur compétitivité à l'international », a-t-il expliqué.

L'Agence Côte d'Ivoire export, rappelons-le, est l'institution nationale chargée de la promotion et du développement des exportations ivoiriennes. Elle accompagne les entreprises dans leur stratégie d'accès aux marchés internationaux à travers des actions de promotion commerciale, de renforcement de capacités et de mise en relation avec des partenaires internationaux.