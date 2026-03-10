Cote d'Ivoire: Port autonome de San Pedro - Les grands chantiers du plan 2024-2026 exécutés à plus de 65 %

Plus de 65% d'exécution. C'est le taux de réalisation des projets structurants du plan d'entreprise élaboré par le Conseil d'administration du Port autonome de San Pedro (Pasp) pour la période 2024-2026. L'état d'avancement de la mise en oeuvre dudit plan a été rendu publique le 6 février 2026, à la faveur du lancement de la première tranche des travaux de bitumage de la voie d'accès à la nouvelle zone d'extension de la zone aéroportuaire.

La présentation du bilan du plan triennal a été suivie d'une visite de la cité du port de San Pedro, actuellement en construction. Baptisée "Cité Hilaire Lamizana", du nom du directeur général de l'entreprise portuaire, elle est située à quelques encablures de la ville, sur l'axe San Pedro - Sassandra, non loin du stade Laurent Pokou.

En effet, ces deux grands chantiers font partie intégrante du plan d'entreprise en cours d'exécution. Ils entrent dans le cadre des projets relatifs au personnel, aux infrastructures et équipement de ce plan qui prend également en compte les aspects liés à l'environnement et à l'exploitation.

Selon Hilaire Marcel Lamizana, le directeur général du Port autonome de San Pedro, la voie dont le bitumage a été lancé revêt une importance stratégique. D'autant plus qu'elle dessert plusieurs unités industrielles qui concourent autour de 60%, à l'activité portuaire dans la ville balnéaire. En un mot, elle contribuera au développement d'un terminal dédié au traitement de ciment et de minerais comme le Nickel. Des produits dont le conditionnement exige de se faire dans un endroit assez isolé du port.

"Pour nous, il était important que ces travaux soient lancés pour le bien, bien évidemment de nos opérateurs, mais également pour la ville de San Pedro et pour le port autonome de San Pedro. Je remercie nos partenaires de l'entreprise Chec, qui auront la lourde tâche de réaliser ces travaux dans un temps relativement court, pour éviter justement que nous rentrions dans la période des pluies", a-t-il dit.

Longue d'environ quatre kilomètres, cette voix sera aménagée en deux fois une voie, avec terre-plein central, et des ouvrages d'assainissement réalisés en caractéristiques définitives. Aussi, s'étendra-t-elle de la darce Nord à la darce Est du port.

Le cout des travaux qui dureront six mois, à compter de la date de démarrage prévue bientôt, se chiffre à hauteur de 4 milliards francs Cfa.

D'un autre côté, le volet projet immobilier suit son petit bonhomme de chemin. À en croire le directeur général, il s'agit d'un complexe de près de 300 logements destinés aux agents (cadres, agents de maîtrise, employés et ouvriers) du port autonome de San Pedro, au nombre de 220 au total. Ces unités d'habitation partent des trois pièces aux duplexes. L'initiative entend garantir de meilleures conditions de vie aux agents, tout en les motivant à donner le meilleur d'eux-mêmes au port de San Pedro, ainsi qu'à l'État de Côte d'Ivoire.