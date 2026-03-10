Cote d'Ivoire: Religion/36e congrès régional d'Eckankar - Le bilan largement satisfaisant

Plus de 3 000 personnes ont pris part à la 36e édition du congrès régional d'Eckankar qui s'est déroulée du vendredi 6 au dimanche 8 mars 2026, au Centre Eckankar Côte d'Ivoire, à la Palmeraie, dans la commune de Cocody à Abidjan.

Alors que les organisateurs s'attendaient à 2 000 participants en présentiel et en ligne, leurs attentes ont été comblées lorsque les chiffres de ces assises ont été révélés à la fin de cet événement organisé autour du thème : « Expérimenter la voie secrète de Dieu ».

« Il s'agissait pour nous, dans ce congrès, d'expérimenter l'amour de Dieu qui se manifeste sous la forme de lumière et de son. Cet amour peut également se manifester à travers les rêves et les intuitions, ainsi qu'à travers les expériences de voyage de l'âme. Ce congrès nous a permis de partager des outils pour que chaque participant puisse personnellement vivre cet amour et vérifier par lui-même que Dieu est amour », a précisé Gnamien Boni, conférencier principal de cette édition, qui a profité de cet instant pour saluer l'engouement des étudiants d'Eckankar de Côte d'Ivoire ainsi que ceux de la sous-région.

Une expérience que certains participants ont commencé à vivre. « Cet événement m'a permis de me connecter à la lumière et au son de l'amour de Dieu. Ce que j'ai retenu, c'est que pour expérimenter la voix secrète de Dieu, il faut être disposé à apprendre, à aimer et à grandir », a affirmé Grâce Carine Kouton, venue du Bénin. « Pour avoir une vie spirituelle épanouie, il faut donner, et donner c'est aimer comme Dieu aime », a-t-elle renchéri.

Il faut rappeler que cet événement s'est déroulé en présentiel et en ligne avec plusieurs participants venus des pays de la sous-région, de l'Afrique centrale, de l'Europe et de l'Amérique.