Cote d'Ivoire: 281e fête de l'igname - Le roi de l'Indénié appelle à la cohésion sociale

Le 17e roi du royaume de l'Indénié, Nanan Boa Kouassi III, a appelé les populations à préserver la paix, à renforcer la cohésion sociale et à adopter des comportements responsables sur les routes, à l'occasion de la célébration de la 281e fête de l'igname, vendredi 6 mars 2026 au palais royal d'Abengourou.

Le message du souverain a été délivré par son porte-parole, Nanan Kouadio Kouamé, devant une assemblée composée de chefs traditionnels, d'autorités administratives et d'invités venus de plusieurs régions. La cérémonie s'est tenue en présence notamment du roi du Djuablin, Nanan Tigori Gnamin, ainsi que du roi de Bouna, Nêguê Gbliman.

Le roi de l'Indénié a félicité les populations pour le climat de paix qui a prévalu lors des dernières échéances électorales dans la région, invitant les acteurs politiques à poursuivre dans la voie du dialogue et de l'entente. Il a également exprimé sa préoccupation face aux nombreux accidents de la circulation enregistrés dans la région, souvent liés aux engins à deux et trois roues.

« Nous exhortons tous les conducteurs à faire preuve de prudence, à porter le casque de protection et à se mettre en règle concernant les pièces afférentes à leurs engins », a-t-il insisté, saluant l'action du corps préfectoral dans la lutte contre l'incivisme routier et sa collaboration avec la cour royale.

Le souverain a par ailleurs rendu hommage aux chefs de canton, chefs de village et gardiens des traditions, qu'il a qualifiés de « piliers de la culture ». Il a exprimé sa reconnaissance aux forces de défense et de sécurité, aux responsables des services publics, ainsi qu'aux opérateurs économiques et aux différentes communautés vivant dans le royaume.

Le porte-parole du roi a également exprimé sa reconnaissance aux membres de l'association Agnia pour leur contribution à l'organisation de la fête de l'igname depuis douze ans. Il a salué leur engagement aux côtés de leur partenaire, la Fondation Orange Côte d'Ivoire, dans la réussite de l'édition 2026, marquée notamment par la promotion du port du pagne traditionnel et des danses Kinianpli et Abodan, symboles identitaires du peuple Agni.

Le souverain a exhorté la jeunesse, « pilier du développement de notre pays », à porter haut les valeurs héritées des ancêtres, notamment le respect des traditions, l'amour du travail, la solidarité et la paix, afin de bâtir un avenir harmonieux pour le royaume et pour la Côte d'Ivoire.

L'origine de cette fête est intimement liée à l'histoire du peuple N'Dénian. Selon Nanan Kouadio Kouamé, le tubercule d'igname a permis aux ancêtres d'échapper à la famine lors de leur migration depuis l'actuel Ghana, à la suite des guerres opposant les peuples Denkyira et Ashanti au XVIIIe siècle.

Arrivés sur le territoire de l'actuelle Côte d'Ivoire, les ancêtres ont décidé de consacrer une fête annuelle à ce tubercule considéré comme salvateur.

Cette célébration, organisée chaque année entre février et mars, constitue un moment spirituel et culturel majeur marqué par des rites de purification du palais royal et des sièges traditionnels, des offrandes aux ancêtres et des prières pour la protection du royaume, l'abondance des pluies, la fertilité et de bonnes récoltes.

Elle marque également le début de la nouvelle année dans la tradition et autorise la consommation ainsi que la commercialisation de la nouvelle igname.