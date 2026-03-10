Cote d'Ivoire: Cour de cassation - Yua Koffi salue les avancées judiciaires de son institution

Le président de la Cour de cassation a dressé le bilan et célébré les femmes de son institution.

Ambiance festive le lundi 9 mars 2026, au siège de la Cour de cassation à Cocody. Parées de pagnes aux couleurs du 8 mars, les femmes de l'institution ont été à l'honneur à l'occasion d'une double cérémonie marquant la présentation des voeux du Nouvel an et la célébration de la Journée internationale des droits des femmes.

La cérémonie a été présidée par le président de la haute juridiction de l'ordre judiciaire, Yua Koffi, entouré des magistrats, greffiers et personnels administratifs de l'institution.

Dans son discours, le président de la Cour de cassation a dressé le bilan des réformes engagées au cours de l'année écoulée afin de renforcer l'efficacité et la visibilité de la juridiction suprême. Parmi les avancées notables figurent les travaux du comité de lecture des arrêts et avis, mis en place pour uniformiser les décisions rendues par les différentes chambres et garantir une meilleure cohérence de la jurisprudence au plan national.

Yua Koffi a également salué la publication de deux recueils d'arrêts ainsi que celle du manuel de la pratique de la cassation, destinés à servir de référence aux magistrats, aux avocats, aux chercheurs et aux étudiants en droit. « Ces documents constituent des outils précieux pour les praticiens du droit et contribuent à une meilleure compréhension de la jurisprudence de la Cour de cassation », a-t-il souligné.

Une institution efficace et moderne

La modernisation de la juridiction passe également par le renforcement des compétences des acteurs de la justice. À ce titre, plusieurs ateliers, séminaires et rencontres professionnelles ont été organisés pour favoriser l'échange d'expériences et l'amélioration des pratiques judiciaires. La Cour de cassation a par ailleurs intensifié sa coopération avec plusieurs juridictions étrangères.

Des partenariats sont en cours avec des institutions homologues en France, en Italie, en Algérie et prochainement au Bénin, dans le but d'enrichir les pratiques juridictionnelles et de renforcer les échanges d'expertise. Autre innovation majeure : la digitalisation progressive des procédures, qui permet désormais aux justiciables de consulter en ligne les rôles d'audience et de suivre l'évolution de leurs dossiers en temps réel.

Au plan organisationnel, plusieurs mesures ont été prises pour améliorer le traitement des dossiers et les conditions de travail du personnel. L'augmentation du nombre de chambres de jugement et la nomination de nouveaux conseillers ont permis de réduire sensiblement le volume des dossiers en attente.

Le président Yua Koffi a également annoncé la construction de vingt nouveaux bureaux ainsi que l'aménagement d'une nouvelle salle d'audience moderne, offrant un cadre de travail plus adapté aux magistrats et aux personnels de la juridiction. Sur le plan social, l'institution a mis en place une assurance maladie au profit des magistrats, des agents et de leurs familles, tout en procédant à l'affiliation des travailleurs non-fonctionnaires à la Caisse nationale de prévoyance sociale.

Dans son adresse, le premier responsable de la Cour a exprimé sa gratitude pour les voeux et les marques d'estime qui lui ont été adressés. En retour, il a formulé des voeux de santé, de paix et de prospérité à l'ensemble des collaborateurs et à leurs familles.

Au nom du personnel, le porte-parole des agents et directeur des systèmes informatiques, Ano Ahoué Guillaume, a salué les réformes engagées sous la conduite du président Yua Koffi. Il a notamment mis en avant la publication régulière de la jurisprudence, le renforcement du personnel, l'organisation de voyages d'études, l'amélioration de l'équipement ainsi que la politique sociale instaurée au profit des agents et de leurs familles.

De son côté, la directrice des ressources humaines, Ouangui Marcelle, s'exprimant au nom des 90 femmes de l'institution, a souligné les efforts consentis pour renforcer le rayonnement de la Cour de cassation et améliorer les conditions de travail. Elle a également salué la promotion de la formation continue des acteurs de la justice, avec l'organisation régulière d'ateliers et de séminaires visant à renforcer les compétences et à harmoniser la jurisprudence.

Djellé Mariame, magistrat hors hiérarchie, conseiller à la Cour de Cassation, à son tour, s'est dit fière des progrès accomplis de l'institution.

Profitant de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, le président Yua Koffi a tenu à rendre un hommage appuyé à ses collaboratrices. Il a réaffirmé l'engagement de l'institution à promouvoir les droits des femmes et à garantir des conditions de travail respectueuses de leur dignité.

La rencontre s'est achevée dans une atmosphère conviviale avec la remise symbolique de fleurs aux 90 femmes de la Cour de cassation, en signe de reconnaissance pour leur contribution au fonctionnement et au rayonnement de la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire du pays.