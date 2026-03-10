Cote d'Ivoire: Prix Ebony 2025 - Le ministre Adjé Silas Metch célèbre l'excellence du journaliste sportif Khalil Diomandé

9 Mars 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

Le ministère des Sports a rendu un hommage appuyé au talent et au professionnalisme du journaliste sportif Khalil Diomandé. Lauréat du Prix Ebony 2025 du meilleur journaliste sportif de Côte d'Ivoire, il a été félicité ce lundi 9 mars lors d'une cérémonie organisée dans la salle de réunion du cabinet du ministère.

Présidée par le ministre des Sports, Adjé Silas Metch, cette rencontre a été l'occasion de saluer la rigueur et la qualité du travail journalistique du lauréat. Le membre du gouvernement n'a pas caché son admiration pour le parcours et l'engagement du journaliste.

« Félicitations à Khalil Diomandé. C'est un journaliste que je suis particulièrement. Il fait un excellent travail. C'est un exemple pour notre jeunesse », a déclaré le ministre, soulignant l'importance du rôle des médias dans la promotion du sport et l'encadrement de la jeunesse.

Le jury des Ebony 2025 a été séduit par un reportage d'investigation réalisé par Khalil Diomandé. Cette enquête immersive portait sur le phénomène des paris sportifs, présenté comme une véritable gangrène pour la jeunesse ivoirienne. Par la pertinence de son analyse et la profondeur de son investigation, ce travail a su capter l'attention et convaincre les membres du jury.

Présente à cette cérémonie, Fatou Fofana, lauréate du Prix Ebony 2025 du meilleur présentateur du journal télévisé, a également reçu les félicitations du ministre. Elle a tenu à rappeler que ces distinctions sont avant tout le fruit d'un travail collectif.

« Ces prix que nous avons reçus, Khalil Diomandé et moi, représentent le travail de tout un groupe impliquant l'équipe technique et la rédaction », a-t-elle souligné.

Partenaire des médias et des professionnels de l'information, le ministère des Sports entend encourager l'excellence et valoriser les talents nationaux. Dans cette dynamique, le ministre Adjé Silas Metch a remis une enveloppe d'un million de francs CFA au lauréat, une récompense traditionnellement attribuée chaque année au vainqueur du Prix Ebony du meilleur journaliste sportif.

Représentant son frère lors de la cérémonie, Samira Ouedraogo a exprimé sa fierté face à cette distinction. Selon elle, ce prix constitue une source d'inspiration pour de nombreux étudiants ivoiriens aspirant à une carrière dans le journalisme.

« Je suis heureuse que mon frère ait choisi de se réorienter vers le journalisme. Il est aujourd'hui un exemple pour moi et pour l'ensemble des étudiants ivoiriens en journalisme », a-t-elle confié.

À travers cette cérémonie de reconnaissance, le ministère des Sports réaffirme ainsi son engagement à soutenir un journalisme sportif de qualité, capable d'éclairer l'opinion et de contribuer à l'éducation de la jeunesse.

