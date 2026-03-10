Cote d'Ivoire: Presse ivoirienne - Samba Koné note une évolution globale vers le professionnalisme

L'Autorité nationale de la presse (Anp) entend renforcer le professionnalisme dans les médias à travers la spécialisation des journalistes.

Quatre journalistes professionnels, lauréats des Prix Ebony et anciens auditeurs de l'Anp-Academy masterclass, ont présenté leurs distinctions au Conseil d'administration de l'Autorité nationale de la presse (Anp). La rencontre s'est tenue, le jeudi 5 mars 2025, au siège de l'institution à Cocody.

Il s'agit de Fatou Sylla, Super Prix Ebony 2025 ; de Faustin Ehouman, Super Prix Ebony 2024 ; de Ange Martial Ehouradé, Prix spécial de l'innovation technologique aux Ebony 2025 du quotidien Fraternité Matin. Puis de Patrick Krou, Prix Ebony 2025 du Meilleur journaliste de la presse numérique du média en ligne Infodirecte.net.

S'appuyant sur les statistiques de monitoring, Samba Koné, président de l'Anp, a noté une baisse significative des fautes professionnelles observées dans le milieu de la presse. Il s'est réjoui de cette évolution positive qui témoigne, selon lui, d'un professionnalisme grandissant marqué par le respect des règles professionnelles, éthiques et déontologiques.

« Notre souhait, c'est d'avoir un vivier de journalistes professionnels qui apprécient à sa juste valeur le rôle du journaliste dans la société », a-t-il expliqué.

Pour lui, avec l'existence des réseaux sociaux et des sources d'information qui inondent les citoyens d'informations, il faut donner la possibilité aux professionnels des médias « d'être pointus » dans leur rendu éditorial.

C'est pourquoi il a indiqué que l'objectif de l'Anp est de penser à la spécialisation des journalistes ivoiriens. Annonçant l'ouverture prochaine d'un module de formation en journalisme d'investigation et en économie.

Pour sa part, Fatou Sylla a dédié son Prix Ebony de la presse écrite au président Samba Koné pour l'aide « précieuse apportée », ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe pédagogique de l'Anp et aux formateurs pour la formation de qualité reçue. Une action de reconnaissance posée aussi par les autres lauréats.

Quant à Faustin Ehouman, au nom des lauréats, il a présenté deux doléances au président Samba Koné, à savoir : premièrement ériger l'Anp-Academy Masterclass en axe institutionnel afin de garantir une pérennité à cette initiative et, deuxièmement, tisser des partenariats, notamment avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, afin de conférer « une plus grande importance » aux attestations délivrées à la fin de chaque session.

Des doléances que le président Samba Koné a jugées recevables.

DANIELLE SERI (stagiaire)