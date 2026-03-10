Burkina Faso: Lutte contre la fraude - 3 255 pagnes frauduleux 8-Mars saisis

Le ministère de l'Economie et des Finances, à travers la Coordination nationale de lutte contre la fraude, a remis une saisie de pagnes frauduleux 8-Mars au ministère de la Famille et de la Solidarité, le lundi 9 mars 2026, à Ouagadougou.

La Coordination nationale de lutte contre la fraude (CNLF) en tant que force protectrice du citoyen et de l'Economie nationale, a une fois de plus fait une saisie de produits frauduleux. Il s'agit de 3 255 pagnes 8-Mars saisis lors des opérations terrains dans la ville de Bobo-Dioulasso, d'une valeur estimée à plus de 3 500 000 F CFA. Ces pagnes frauduleux ont été remis aux autorités compétentes du Burkina, le lundi 9 mars 2026, à Ouagadougou.

Contrairement à l'option de l'incinération et de la destruction des pagnes, le ministère de l'Economie et des Finances a estimé, compte tenu du contexte, que ces pagnes peuvent être utiles aux femmes vulnérables et déplacées internes. C'est pourquoi, le ministre, Aboubakar Nacanabo a décidé de remettre ces pagnes au ministre de la Famille et de la Solidarité, le lieutenant-colonel Passowendé Pélagie Kabré, au profit des personnes vulnérables.

Le Coordonnateur national de lutte contre la fraude, Mohamadi Compaoré, a présenté et situé le contexte dans lequel, la saisie a été faite. En effet, l'Etat a pris des mesures pour promouvoir l'économie nationale et permettre aux braves femmes tisseuses de se faire de bonnes économies. Mais, il a déploré qu'il y a des individus qui se sont soustraits à cette loi pour aller à l'étranger fabriquer et imprimer ces pagnes qui reviennent inonder le marché burkinabè.

Tout en dévoilant que ces pagnes sont désormais la propriété de l'Etat, il a rassuré qu'ils seront reversés à une cause noble. Il a signalé que 1085 pagnes ont été envoyés dans la région du Kadiogo et le reste, dans le Guiriko. Le ministre Nacanabo a affirmé que cette saisie est un message assez clair à tous ceux qui s'adonnent à cette pratique pour leur dire que le ton sera encore plus ferme.

Plus rien ne sera comme avant pour les fraudeurs

Car, malgré les efforts qui sont faits sur le terrain, la fraude continue d'avoir la peau dure. « Au niveau de nos équipes, nous allons durcir la manière de sanctionner. Nous avons pris la décision de ne plus cacher le visage des fraudeurs, leur visage sera connu de tous », a-t-il déclaré. La question des droits de l'Homme ne sied pas à la personne qui a fait la fraude. Il faut que le peuple le reconnaisse, a renchéri, Aboubakar Nacanabo.

A cela, il a ajouté que dorénavant, lorsque la marchandise frauduleuse est saisie, le camion qui a servi de transport est automatiquement confisqué. « Cela doit amener les fraudeurs à comprendre que plus rien ne sera comme avant pour ne pas qu'ils s'adonnent toujours à ces mauvaises pratiques », a-t-il confié.

La ministre de la Famille et de la Solidarité, le lieutenant-colonel, Passowendé Pélagie Kabré, a remercié son collègue chargé de l'Economie pour la remise des pagnes qui va contribuer à la prise en charge des personnes qui en ont le plus besoin. Tout en félicitant la CNLF, elle a indiqué que la saisie a une double importance. « Elle va permettre de protéger nos braves tisseuses produisant des pagnes 8-Mars au quotidien de pouvoir les mettre à la disposition des Burkinabè, mais aussi de redonner du sourire à ces gens qui ont tout perdu », a-t-elle signifié.

Il s'agit des personnes déplacées internes qui se sont retournées dans leurs localités d'origine, ainsi que des cibles traditionnelles que sont les veuves, les orphelins et les personnes victimes des catastrophes naturelles.