Burkina Faso: Suudu Andal Sport - Le premier acte du programme assuré

10 Mars 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Yves Ouedraogo

L'ambassadeur pour le sport, Charles Kaboré, a lancé, le vendredi 5 mars 2026, à Ouagadougou, son programme de formation Suudu Andal Sport. Cela à travers une première session consacrée au marketing sportif qui a réuni une soixantaine de participants.

Lancé officiellement, le mardi 17 février 2026, lors d'un point de presse, le programme Suudu Andal Sport de l'ambassadeur pour le sport, Charles Kaboré, est désormais une réalité depuis le 5 mars dernier. Cela à travers la première formation en marketing sportif de 48 heures au profit de 60 participants représentant des fédérations sportives, d'anciens sportifs et d'autres acteurs du mouvement sportif national.

Sous l'égide d'experts nationaux, Dr Jérémie Nion et Sylvain Zingué Ouattara, les participants ont renforcé leurs compétences à travers des modules tels que les outils de marketing digital du sport, la construction d'une stratégie marketing du sport, la place du marketing dans l'écosystème sportif burkinabè, les bases du marketing dans le monde, etc.

Pour le porteur du programme, Charles Kaboré, cette initiative vise à accompagner les fédérations sportives et les acteurs sportifs du pays en renforçant leurs capacités en marketing et en gestion du sport. L'objectif, selon lui, est de contribuer au développement, à l'autonomisation et à la professionnalisation du sport burkinabè. « Elle répond à un besoin réel : celui d'outiller nos acteurs afin qu'ils puissent s'adapter aux exigences croissantes du sport moderne, tant sur les plans organisationnel, économique que communicationnel », a justifié l'ambassadeur pour le sport, Charles Kaboré. Saluant l'importance de cette formation, le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Annick Pikbougoum, a déclaré qu'elle est à la fois pertinente et stratégique.

« Elle répond à une nécessité réelle, celle de doter nos fédérations sportives et les acteurs du secteur d'outils modernes capables de renforcer leur autonomie, d'améliorer leur gouvernance et d'accroître leur attractivité auprès des partenaires », a-t-elle indiqué. Après cette formation, d'autres sont au programme « noble » de l'ambassadeur pour le sport, Charles Kaboré.

