Afrique: Sik Yuen pas au courant de la réintégration

L'affaire José Arunasalom ne cesse de faire des vagues sur le plan politique. Révoqué par le ministre du Tourisme, Richard Duval, avant que celui-ci ne s'envole pour Berlin, le chairman de la Tourism Authority a fait l'objet d'une réintégration, quelques jours plus tard, alors que le ministre Duval était encore à l'étranger. L'on pensait que c'était l'Acting Minister, Michaël Sik Yuen, qui avait reçu des instructions pour réintégrer José Arunasalom. Or, cela ne s'est pas passé ainsi, apprenons-nous de sources proches de l'Hôtel du gouvernement.

D'ailleurs, lorsque l'express l'avait interrogé à ce sujet, il nous avait confié qu'il n'était pas au courant du dossier et qu'il allait s'en enquérir. Lors du dernier Conseil des ministres, vendredi dernier, Michaël Sik Yuen a été interrogé par ses pairs sur cette affaire. Grande a été la surprise de plus d'un lorsque le ministre Sik Yuen a répondu qu'il n'avait rien fait pour réintégrer José Arunasalom et que quelqu'un serait intervenu pour renverser la décision de Richard Duval, à la suite d'une discussion entre Paul Bérenger et le Premier ministre.

Cette intervention ferait suite au fait qu'Arunasalom a été révoqué sans passer par le Conseil des ministres, alors que c'est ce même Cabinet qui avait validé sa nomination. Ce point a été martelé par Paul Bérenger, qui aurait vigoureusement défendu Arunasalom, avant de réaliser, lors de ce même Conseil des ministres, qu'il existait plus d'une plainte enregistrée contre ce dernier, notamment à la police et au ministère du Travail, entre autres, par plusieurs employés. Face au dossier à charge contre Arunasalom, il y a alors eu l'unanimité pour le suspendre, le temps de boucler les enquêtes en cours.

Changements à la NADC

Par ailleurs, plusieurs ministres font ressortir que le Conseil des ministres n'est pas toujours mis au courant lorsque l'on décide de se séparer d'un nommé politique. «Dans le cas de Rama Sithanen ou dans celui de Sam Lauthan, lorsqu'ils ont été priés de partir, cela n'est pas passé par le Cabinet», souligne un ministre.

D'autre part, des changements sont annoncés à la National Agency for Drug Control (NADC). Une révocation devrait intervenir et une nouvelle direction sera mise en place.