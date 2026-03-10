Ile Maurice: Trois perquisitions à Bambous, Beaux-Songes et Goodlands

Alors que la lutte contre le blanchiment d'argent se poursuit avec intensité à la Financial Crimes Commission (FCC), l'organisme multiplie les opérations sur le terrain dans le cadre d'enquêtes visant à démanteler des réseaux soupçonnés de recycler des fonds provenant d'activités illicites, notamment du trafic de drogue. Lors des opérations menées hier, les enquêteurs de la FCC ont procédé à des fouilles dans deux résidences, situées à Bambous et à Beaux-Songes.

Louis Jean Claude Verloppe, connu sous l'alias Ricardo, a été arrêté hier lors d'une opération menée à Beaux-Songes. L'interpellation a été faite en vertu des sections 36 et 38 de la FCC Act, dans le cadre d'une enquête portant sur un présumé cas de blanchiment d'argent. Selon les premières informations, le suspect n'est pas inconnu des services de police. Il avait déjà été inquiété en 2025 par l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU).

Les enquêteurs le soupçonnent d'être l'une des figures centrales d'un réseau familial opérant dans l'ouest du pays pour la livraison de drogues synthétiques. Dans le passé, l'ADSU avait déjà mené plusieurs perquisitions à son domicile. Officiellement, l'homme fait de l'élevage de cochons, entreprise que les enquêteurs soupçonnent d'être utilisée comme société écran.

Louis Jean Claude Verloppe a été arrêté hier à Beaux-Songes.

Plusieurs objets ont été saisis, notamment des téléphones portables ainsi que quatre véhicules, dont un Ford Raptor, une Toyota Yaris, une Toyota C-HR de type SUV et une motocyclette. Ces biens seront examinés afin de déterminer s'ils ont été acquis à l'aide de fonds d'origine suspecte.

Un homme identifié comme Keshore Kumar Baboolall, un habitant de Camp-Fouquereaux, soupçonné d'être le prête-nom du présumé trafiquant, a été interpellé et conduit au siège de la FCC à Réduit pour être interrogé. Selon les enquêteurs, le SUV serait enregistré à son nom, ce qui a éveillé les soupçons des autorités.

Parallèlement, une deuxième opération liée à cette même enquête a été menée à Bambous, ciblant une résidence luxueuse appartenant à un habitant de la région. Selon les informations obtenues, le propriétaire, un homme d'affaires dans la construction, se trouve actuellement hors du pays. La propriété, particulièrement vaste et aménagée avec soin, a retenu l'attention des enquêteurs.

Dans la cour, un bassin taillé dans la roche et des installations décoratives témoignent du caractère opulent du domaine. Plusieurs chiens de race ont été observés sur place, dont quatre pitbulls, un rottweiler, un husky et un malinois, tous gardés dans l'enceinte de la résidence.

De plus, de grands enclos pour oiseaux ont été repérés, renforçant le caractère luxueux et atypique de la propriété. Les enquêteurs ont saisi deux véhicules et trois camions. La résidence serait actuellement occupée par la belle-mère du propriétaire. Les enquêteurs de la FCC ont procédé à la perquisition afin de vérifier l'ori- gine des biens et propriétés.

Par ailleurs, une troisième perquisition a eu lieu à Goodlands dans l'après-midi, hier, dans une seconde maison de luxe d'Harris Bans Greedhur, le cousin d'Avinash Luchoo, alias Poum, mais aucune saisie n'a été faite.

Les investigations se poursuivent afin d'établir l'ampleur des activités du réseau et de déterminer si d'autres membres de la famille ou complices pourraient être impliqués dans cette affaire. D'autres développements sont attendus dans les prochains jours.