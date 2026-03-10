Ile Maurice: Bérenger annonce son énième départ du gouvernement

Hier après-midi, lors d'une réunion du Bureau politique (BP) du Mouvement militant mauricien (MMM), Paul Bérenger a indiqué que malgré un appel du Premier ministre pour discuter, il envisage de démissionner du gouvernement. Il a toutefois laissé planer le doute : à moins d'un revirement de situation, auquel il dit ne pas trop croire.

Parmi les ministres du MMM, aucune tentative n'a été faite cette fois pour le faire changer d'avis. «Nous sommes un peu saturés par cette situation instable qui nous empêche de faire notre travail de ministre»,explique-t-on.

On note également que de nouveaux membres ont été cooptés au sein du BP ces dernières semaines, dans le but d'inverser le rapport de force au sein de cette instance, qui jusqu'ici était majoritairement opposée à un départ du gouvernement.

Par ailleurs, certains ministres du MMM confient qu'une certaine pression est exercée pour soutenir le leader, quelle que soit la décision qu'il prendra après la fête de l'Indépendance.