Ile Maurice: Bérenger annonce son énième départ du gouvernement

10 Mars 2026
L'Express (Port Louis)

Hier après-midi, lors d'une réunion du Bureau politique (BP) du Mouvement militant mauricien (MMM), Paul Bérenger a indiqué que malgré un appel du Premier ministre pour discuter, il envisage de démissionner du gouvernement. Il a toutefois laissé planer le doute : à moins d'un revirement de situation, auquel il dit ne pas trop croire.

Parmi les ministres du MMM, aucune tentative n'a été faite cette fois pour le faire changer d'avis. «Nous sommes un peu saturés par cette situation instable qui nous empêche de faire notre travail de ministre»,explique-t-on.

On note également que de nouveaux membres ont été cooptés au sein du BP ces dernières semaines, dans le but d'inverser le rapport de force au sein de cette instance, qui jusqu'ici était majoritairement opposée à un départ du gouvernement.

Par ailleurs, certains ministres du MMM confient qu'une certaine pression est exercée pour soutenir le leader, quelle que soit la décision qu'il prendra après la fête de l'Indépendance.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.