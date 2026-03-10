Ile Maurice: Désiré Periatambee et plusieurs ex-internationaux en action dimanche à Camp-de-Masque-Pavé

Le football sera à l'honneur ce dimanche du côté de Camp-de-Masque-Pavé à l'initiative de Riverside FC pour célébrer la fête de l'Indépendance de Maurice comme il se doit. L'ancienne star du Club M et de l'AJ Auxerre, Désiré Periatambee, qui vit en Corse, sera l'un des invités d'un match de gala qui opposera Royostos FC à Veterans Selection Maurice version Corinthians sur le terrain de foot de la localité à 16h00.

Sanjaye Gokool et son équipe travaillent d'arrachepied pour faire de cet évènement une réussite qui fera honneur au pays. Ce dernier dévoile la surprise préparée de longue date : «Vive la République. Ene sel pays, ene sel nation.

J'invite tous les Mauriciens à venir en grand nombre pour un match de gala spectaculaire et des footballeurs qu'on a pas du tout l'habitude de voir jouer ensemble. Il y aura Periatambee comme 'guest player' bien sûr, mais aussi la participation du CEO de Mauritius Telecom Vimal Gungadin, le ministre de la Technologie Avinash Ramtohul et plein d'anciennes gloires de notre football comme Kevin Godon, Fabrice Pauline, Bassanio Diolle, Thierry Collette, Fabrice Agathe ou encore Yannick Macoa.»

Sanjaye Gokool entend également faire la part belle au football féminin et a, ainsi, prévu un mach en lever de rideau qui opposera les filles de Rasta Wanderers à celles de Flacq Roots & Mates à 14h30, le même jour, sur le terrain de foot de Camp-de-Masque-Pavé également.

«Un grand merci à notre sponsor principal Mauritius Telecom et tous nos partenaires pour ce match de rêve qui devient une réalité avec l'aide des députés et des ministres de la circonscription qui nous donnent un vrai coup de pouce. Et le public pourra venir en famille pour voir nos joueuses et nos anciennes gloires en action», poursuit Sanjaye Gokool, cheville-ouvrière de la Divali Cup du 19 octobre 2025, un match de gala couronné de succès avec le Cadets Club (vainqueur 2-0) et la présence de l'ancienne gloire Veda Ballaghee.

L'équipe alignée par Corinthians (Alias vétérans sélection Maurice)

Michel Cully, Dario Sutton, Patrick Lascar, Kevin Seebaluck, Bernard Brasse, David Chan, Giovanni Calembe, Dario Antoine, Wesley Laboucherie, Christopher Duval, Yannich Sheron, Olivier Brasse, Niven Ramasawmy, Raffick Madani, Navin Leesen, Didier Ricot, Kavi Pokhun, Pravesh Gobinsingh, Rakesh, Marc Marie et Gino Frédéric.