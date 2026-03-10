Soudan: Ibrahim Jaber réaffirme l'engagement à mettre fin à la rébellion

Le lieutenant-général Ibrahim Jaber Ibrahim, membre du Conseil de souveraineté de transition et commandant en chef adjoint, a affirmé que les forces armées poursuivent sans relâche leur mission nationale : mettre fin à la rébellion et instaurer la sécurité et la stabilité dans tout le pays.

Lors de sa rencontre à Khartoum avec Cheikh Musa Hilal Abdullah, chef du Conseil du réveil révolutionnaire, il a souligné que la phase actuelle exige une cohésion interne et un sens accru des responsabilités nationales. Il a salué le rôle et la contribution de Cheikh Musa Hilal aux efforts visant à préserver l'unité et la souveraineté du pays. Par ailleurs, le lieutenant-général Ibrahim Jaber a présenté ses condoléances aux familles des martyrs tombés dans la région de Mustariha, dans l'État de Nord Darfour et a exprimé sa profonde sympathie à leurs familles.

Il a également formulé des vœux de prompt rétablissement pour les blessés et de retour sain et sauf pour les disparus. De son côté, Cheikh Musa Hilal, chef du Conseil du réveil révolutionnaire, a réaffirmé la disponibilité des forces du Conseil soudanais du réveil révolutionnaire à opérer sous le commandement des forces armées et à participer aux opérations militaires en cours sur différents fronts, en soutien à la lutte pour la dignité, jusqu'à la libération complète du pays.

La réunion a également abordé l'évolution de la situation dans le pays face aux défis actuels, ainsi que les dispositifs militaires et l'importance de la coordination sur le terrain, afin de renforcer les efforts nationaux de lutte contre l'insurrection et de poursuivre les opérations d'éradication de la corruption.

