Soudan: Le Bureau de presse du Premier ministre dément les rumeurs de réouverture du zoo d'Al-Muqran

9 Mars 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

 Le Bureau de presse du Premier ministre, le Dr Kamil Idris, a démenti les informations diffusées par certains médias concernant une éventuelle réouverture du zoo d'Al-Muqran et l'importation d'animaux du Soudan du Sud et d'Ouganda.

Dans un communiqué publié aujourd'hui, le Bureau de presse a précisé que ces informations sont sans fondement et a souligné leur caractère inexact. Le communiqué appelle les médias à respecter les normes professionnelles en matière de journalisme, à vérifier leurs informations et à s'appuyer sur des sources officielles et fiables lors de leur diffusion.

Le Bureau de presse du Premier ministre a également réaffirmé son engagement à renforcer un partenariat constructif avec les différents médias et a indiqué que les canaux de communication avec les institutions médiatiques resteront ouverts afin d'obtenir des informations de sources officielles.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.