Soudan: Le Bureau de presse du Premier ministre dément les rumeurs de réouverture du zoo d'Al-Muqran

Le Bureau de presse du Premier ministre, le Dr Kamil Idris, a démenti les informations diffusées par certains médias concernant une éventuelle réouverture du zoo d'Al-Muqran et l'importation d'animaux du Soudan du Sud et d'Ouganda.

Dans un communiqué publié aujourd'hui, le Bureau de presse a précisé que ces informations sont sans fondement et a souligné leur caractère inexact. Le communiqué appelle les médias à respecter les normes professionnelles en matière de journalisme, à vérifier leurs informations et à s'appuyer sur des sources officielles et fiables lors de leur diffusion.

Le Bureau de presse du Premier ministre a également réaffirmé son engagement à renforcer un partenariat constructif avec les différents médias et a indiqué que les canaux de communication avec les institutions médiatiques resteront ouverts afin d'obtenir des informations de sources officielles.