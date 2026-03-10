Sénégal: Saraya - Plusieurs habitations ravagées par un incendie à Kharakhena

Un violent incendie s'est déclaré ce lundi matin dans le village de Kharakhena, commune de Bembou, réduisant en cendres plusieurs concessions et causant d'importants dégâts matériels.

Un incendie d'une rare intensité s'est déclaré ce lundi 9 mars 2026 aux environs de 6 heures du matin dans le village de Kharakhena, situé dans la commune de Bembou (département de Saraya). Le bilan matériel fat état de plus de 19 cases calcinés, entraînant d'importantes pertes pour les familles sinistrées. Toutefois, malgré l'ampleur du sinistre, aucune perte en vie humaine ni aucun blessé n'ont été signalés.

Attisées par des vents violents, les flammes se sont rapidement propagées à travers plusieurs concessions, semant la panique parmi les habitants. Le feu a gagné de nombreuses cases construites en matériaux légers. Face à l'urgence et en l'absence de moyens adéquats, les populations se sont fortement mobilisées pour tenter de contenir l'avancée des flammes à l'aide de moyens de fortune. Après près d'une heure d'efforts intenses, l'incendie a finalement été maîtrisé aux alentours de 7 heures. Pour l'heure, les circonstances exactes à l'origine de l'incendie restent inconnues. Des investigations ont été engagées afin de déterminer les causes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cet incendie constitue le troisième du genre enregistré dans la localité depuis le début de l'année.