Guinée: Libération de deux membres de la famille de l'opposant Tibou Kamara

10 Mars 2026
Radio France Internationale
Par Moctar Bah

En Guinée, la mère et la soeur de l'ancien ministre et opposant en exil Tibou Kamara ont été relâchées ce 9 mars. Elles sont rentrées chez elles. Elles avaient été enlevées la semaine précédente à Dinguiraye, ville du nord-est, par des hommes cagoulés. Selon leurs proches, elles sont saines et sauves mais fatiguées par leur détention.

La mère et la soeur de l'ancien ministre et opposant en exil Tibou Kamara ont été relâchées le 9 mars 2026 en début d'après-midi. Elles avaient été enlevées la semaine précédente par des hommes en cagoules et vêtus de treillis.

Abandonnées à l'entrée de Dinguiraye, où elles avaient été kidnappées, les deux femmes ont emprunté des motos pour rentrer chez elles, en début d'après-midi.

Yeux bandés tout au long de leur détention

Hadja Asmaou Diallo, 84 ans, et sa fille Hadja Binta Kamara, 53 ans, avaient été enlevées par des hommes cagoulés et gardées au secret depuis. Selon un proche, elles ont raconté avoir eu les yeux bandés tout au long de leur détention, et ne savent donc pas où elles étaient retenues.

Leur enlèvement avait provoqué l'indignation de la communauté des défenseurs des droits humains. Tous avaient dénoncé un harcèlement et une violation flagrante du droit à la liberté, à la sécurité.

Mardi, c'est la famille Kamara et la ville de Dinguiraye qui ont retrouvé le sourire. L'opposant Tibou Kamara vit, lui, toujours en exil. Ce n'est pas la première fois que des proches d'opposants sont enlevés en Guinée.

Au moment de la disparition des deux femmes, la justice guinéenne avait annoncé l'ouverture d'une enquête.

