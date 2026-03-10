Algérie: Crash du vol Air Algérie AH5017 - Débats houleux à l'ouverture du procès de la compagnie Swiftair

Le premier jour du procès contre la compagnie aérienne Swiftair s'est tenu, lundi 9 mars, au tribunal correctionnel de Paris. L'entreprise espagnole avait loué, en 2014, un avion à Air Algérie qui s'est écrasé au Sahel, au Nord Mali, faisant 116 morts. Swiftair est jugée pour homicides involontaires. Face aux familles et proches de victimes, venus en nombre garnir les bancs de la salle d'audience, les débats ont été houleux, voire tendus, notamment sur deux demandes de la défense.

Avant d'entrer dans la salle d'audience, certains proches des victimes du vol AH5017 d'Air Algérie avouaient ne pas trop savoir à quoi s'attendre, car le procès pouvait s'arrêter après seulement une journée. Comme prévu, les avocats de la défense ont bien fait une nouvelle demande d'exclusion de l'action publique, expliquant qu'une décision de justice avait déjà été rendue en Espagne.

L'avocate Rachel Lindon a invoqué le principe de non bis in idem qui justifie l'arrêt immédiat d'une procédure française par « respect du droit espagnol ». Une demande balayée par la procureure, qui a répondu que « lorsque la défense se base autant sur la forme, c'est que l'on risque fort de se faire condamner ». Les avocats de Swiftair n'ont pas caché leur total désaccord.

Un seul témoin présent de la compagnie aérienne Swiftair

Autre passe d'armes au tribunal : celle concernant la présence d'un seul témoin de la compagnie espagnole sur les neuf cités. « Si on ne voulait pas de témoins espagnols, on n'aurait pas mieux fait », a déclaré Me Rachel Lindon face à la procureure, qui a concédé un manque d'effectifs pour envoyer les citations à comparaître à temps.

Après de longues minutes de délibération, la Cour a rejeté la demande d'exclusion de l'action publique. Un soulagement pour les familles de victimes, qui sont sorties du tribunal déjà marquées par la rudesse du débat.