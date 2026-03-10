Afrique Centrale: Denis Sassou N'Guesso, l'expérience au service de la stabilité dans la région

À quelques jours de l'élection présidentielle du 15 mars en République du Congo, le président sortant, Denis Sassou N'Guesso, a donné le ton de sa campagne lors d'un grand meeting à Pointe-Noire. Entre continuité politique et enjeux géopolitiques régionaux.

« Nous allons gagner ». À 82 ans, le chef de l'État, figure centrale de la vie politique congolaise depuis plus de quatre décennies, apparaît comme le favori d'un scrutin qui s'inscrit dans un contexte régional particulièrement sensible pour l'Afrique centrale. Devant plusieurs milliers de partisans rassemblés autour du rond-point Lumumba, dans la capitale économique et pétrolière du pays, Denis Sassou N'Guesso a mis en avant son bilan et sa vision pour l'avenir. Pour ses soutiens, l'expérience et la continuité politique constituent des atouts majeurs dans une région marquée par des crises sécuritaires et des transitions politiques souvent fragiles.

Stabilité nationale et poids diplomatique

Depuis son retour au pouvoir en 1997, après la guerre civile qui avait profondément déstabilisé le pays, Denis Sassou N'Guesso a fait de la stabilité politique et de la paix les piliers de son action. Dans une sous-région confrontée à des tensions persistantes, notamment dans l'Est de la République démocratique du Congo ou en République centrafricaine, le Congo se présente aujourd'hui comme l'un des États les plus stables d'Afrique centrale. Cette stabilité confère au président congolais un rôle diplomatique reconnu.

Au sein de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, Denis Sassou N'Guesso s'est régulièrement impliqué dans les initiatives de médiation et de coopération sécuritaire visant à préserver l'équilibre régional. Pour plusieurs observateurs, la continuité de son leadership pourrait renforcer la cohésion politique d'une organisation régionale appelée à jouer un rôle croissant dans la gestion des crises et l'intégration économique.

Économie, jeunesse et diversification

Lors de son discours de campagne, Denis Sassou N'Guesso a également insisté sur les avancées économiques réalisées au cours des dernières années : modernisation du réseau routier, développement du secteur gazier, relance progressive de l'agriculture et ouverture vers de nouveaux partenaires internationaux. Le Congo, riche en hydrocarbures, cherche désormais à diversifier son économie afin de réduire sa dépendance pétrolière. Dans cette perspective, le chef de l'État sortant a annoncé vouloir accélérer la mécanisation agricole, développer le tourisme et soutenir davantage l'entrepreneuriat des jeunes. « Notre génération prépare les conditions pour que la jeunesse prenne un jour le relais », a-t-il affirmé devant ses militants, appelant les nouvelles générations à garder confiance dans l'avenir du pays.

Un enjeu régional majeur

Au-delà de la politique intérieure congolaise, cette élection revêt également une dimension géopolitique. Situé au coeur du bassin du Congo et disposant d'importantes ressources énergétiques, le pays occupe une position stratégique dans les équilibres économiques et sécuritaires de l'Afrique centrale. Dans un contexte international marqué par la compétition entre puissances pour l'accès aux ressources africaines et par les recompositions diplomatiques du continent, le Congo cherche à maintenir une politique d'ouverture tout en consolidant sa souveraineté. Pour ses partisans, la réélection de Denis Sassou N'Guesso garantirait la continuité d'une ligne politique fondée sur la stabilité, la coopération régionale et la montée en puissance progressive de l'Afrique centrale sur la scène internationale.

À Pointe-Noire, l'enthousiasme des militants résumait cette conviction : pour eux, la victoire annoncée du président sortant doit prolonger un cycle politique qu'ils considèrent comme celui de la stabilité et de l'expérience au service du Congo et de la sous-région.