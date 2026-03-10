Congo-Kinshasa: La faim frappe tous les ménages du village de Rugarama à Rutshuru, alerte l'OCHA

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) alerte sur la situation de famine qui touche 100 % des ménages du village de Rugarama, au centre du groupement Busanza, dans le territoire de Rutshuru (Nord-Kivu).

À l'origine de cette crise alimentaire : les conflits armés, les chocs économiques, les catastrophes naturelles et la flambée des prix des denrées alimentaires.

Cette organisation onusienne tire la sonnette d'alarme sur la gravité de la situation et appelle à une mobilisation urgente afin d'éviter une aggravation de l'insécurité alimentaire dans cette zone sous occupation rebelle.

Selon le rapport d'OCHA, la majorité des ménages présentent une consommation alimentaire qualifiée de "pauvre", traduisant une difficulté à accéder régulièrement à une nourriture suffisante et diversifiée.

Si à Rugarama, ce taux atteint 100 %, à Kalembe, il dépasse 87 %.

Le document souligne également une vulnérabilité plus marquée chez certains groupes, notamment les personnes déplacées internes et les ménages retournés.

Près de 95 % des ménages déplacés ont une consommation alimentaire pauvre, et 80 % d'entre eux recourent déjà à des stratégies d'urgence pour survivre.

Face à cette situation, les populations adoptent des moyens de survie de plus en plus extrêmes.

Plusieurs ménages déclarent emprunter de la nourriture, envoyer certains membres de la famille manger ailleurs ou encore vendre des biens domestiques.

D'autres retirent leurs enfants de l'école, réduisent les dépenses de santé ou mendient pour pouvoir se nourrir.