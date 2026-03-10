Cameroun: Assemblée nationale du Cameroun - Cavaye yeguié djibril crée sa télévision et sa radio

Le Très Honorable Président de l'Assemblée nationale a signé l'arrêté Nº 2026/004/AB/AN/CAB/PAN officialisant la création des chaînes de télévision et de radio de l'institution. Cavaye Yeguié Djibril, 85 ans, à la tête du perchoir depuis 1992, engage ainsi une transformation inédite de la communication parlementaire camerounaise. Les deux nouveaux médias visent à moderniser la diffusion des activités des députés et à optimiser leur relation avec les citoyens.

Une décision officialisée en mars 2026

L'arrêté du bureau entre en vigueur dans un paysage médiatique dominé par le CRTV, le groupe public national. La nouvelle Assemblée nationale TV et la radio parlementaire constituent une première dans l'histoire du Cameroun. Elles ont pour mission explicite de couvrir les débats en plénière, les travaux des commissions et les déplacements des élus. Cette initiative intervient alors que le Cavaye Yeguié Djibril cumule trente-quatre ans à la tête de l'institution, un record en Afrique centrale.

La mise en oeuvre opérationnelle a été confiée à Ekema Emmanuel Likine, nommé directeur de la communication et des relations publiques en juin 2025. Premier anglophone à occuper ce poste, il a déclaré que ces plateformes serviront à "rapprocher le travail parlementaire du peuple" . Le chef de cabinet El Hadj Boukar Abdourahim a procédé à son installation officielle, entouré de deux conseillers techniques chargés de bâtir la fondation éditoriale et technique des futures chaînes .

Les raisons d'une création médiatique

Plusieurs facteurs expliquent cette décision institutionnelle. D'abord, la communication parlementaire connaissait des limites structurelles. Comme l'a reconnu Likine, "nous avons pratiqué tous les autres aspects de la communication sauf la radio et la télévision" . Cette lacune privait les députés d'un outil direct pour valoriser leur action auprès des électeurs.

Ensuite, l'émulation avec d'autres parlements africains joue un rôle déterminant. Des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou le Ghana disposent déjà de chaînes parlementaires opérationnelles. Le Cameroun rattrape ainsi un retard relatif en matière de transparence législative.

Enfin, la maîtrise du récit institutionnel constitue un enjeu stratégique. Disposer de ses propres médias permet à l'Assemblée de contrôler sa communication sans passer par les filtres éditoriaux des rédactions privées ou publiques. L'accent mis sur la "loyauté" et la "discrétion" par le chef de cabinet lors des nominations confirme cette orientation .

Les mécanismes sous-jacents d'une transformation médiatique

La création d'Assemblée nationale TV obéit à une logique de branding institutionnel. Le concept de "transparence" avancé par Likine doit s'entendre comme une vitrine des activités parlementaires, pas nécessairement comme une ouverture aux débats contradictoires. La sélection des contenus, la mise en scène des débats et le choix des angles éditoriaux resteront sous contrôle direct de l'institution.

Le calendrier des nominations éclaire la stratégie. La désignation d'Ekema Emmanuel Likine en juin 2025, suivie de l'arrêté de création en mars 2026, dessine une feuille de route précise. Les deux conseillers techniques, Djampou Serges et Issa Abba, travaillent désormais à l'architecture des grilles de programmes et à l'acquisition des équipements . La phase de lancement technique pourrait intervenir avant la fin de l'année.

L'angle de la "jeunesse" est également mobilisé. Likine, qui se présente comme le plus jeune directeur de l'institution, incarne une volonté de renouvellement des méthodes sans remettre en cause la stabilité des équipes dirigeantes . Cette communication permet de concilier modernisation apparente et continuité des pratiques.

Impact court terme et mutations longues du paysage médiatique

À court terme, les six prochains mois verront la mise en place des infrastructures techniques. Les marchés publics pour les équipements de diffusion et de production seront attribués. Une soixantaine d'agents seront probablement recrutés pour faire fonctionner ces deux chaînes. Le budget, bien que non communiqué, représentera plusieurs centaines de millions de francs CFA, financés sur les crédits de l'Assemblée.

Les députés disposeront d'un outil de valorisation personnelle. Chaque élu pourra voir ses interventions diffusées, ses projets de loi expliqués, ses circonscriptions mises en lumière. Cela répond à une demande croissante de visibilité dans un contexte où les réseaux sociaux concurrencent les médias traditionnels.

À long terme, d'ici trois à cinq ans, l'émergence de cette nouvelle offre médiatique modifiera l'équilibre du secteur. Le groupe public CRTV perdra son monopole de fait sur la couverture institutionnelle. Les chaînes privées, qui peinent déjà à survivre économiquement, subiront une concurrence accrue pour les budgets publicitaires.

La question de l'indépendance éditoriale se posera avec acuité. Les médias parlementaires dans le monde oscillent entre service public transparent et outil de propagande institutionnelle. La ligne adoptée par Likine et son équipe déterminera la crédibilité de ces nouveaux canaux auprès des citoyens et des observateurs internationaux.

Un autre enjeu concerne la couverture des débats sensibles. Comment traitera-t-on les sujets conflictuels, les motions de censure, les critiques de l'action gouvernementale ? La réponse à ces questions façonnera durablement la réputation des chaînes.

Une innovation dont les contours éditoriaux restent à écrire

Alors que l'Assemblée nationale du Cameroun s'apprête à diffuser ses premières images et ses premiers sons sur ses propres antennes, une interrogation centrale demeure : ces nouveaux médias offriront-ils aux citoyens une fenêtre authentique sur le travail législatif ou deviendront-ils le simple prolongement des stratégies de communication des élus ? La réponse, dans les mois à venir, dira si la transparence proclamée se traduit dans les faits.