Cote d'Ivoire: BRVM - L'action Solibra Côte d'Ivoire cotée à 38 380 FCFA ce lundi 9 mars 2026

Au terme de la séance de cotation de ce lundi 9 mars 2026 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), l"action Solibra Côte d'Ivoire a été cotée à 38 380 FCFA.

Par rapport à son cours du vendredi 6 mars 2026 de 35 705 FCFA, cette action connait une hausse de 7,49% en valeur relative et 2 675 FCFA en valeur absolue. Au premier semestre 2025, la Société de Limonaderies et Boissons Rafraichissantes d'Afrique avait réalisé un résultat net de 27,954 milliards de FCFA contre 10,162 milliards de FCFA à la même période en 2024, soit une forte hausse de 175,1%.

Son chiffre d'affaires à fin juin 2025, s'élevait à 166 milliards de FCFA, en croissance de +12,3% par rapport à l'année précédente. Ce qui faisait dire à sa direction que « la société confirme son leadership sur le marché Ivoirien des boissons avec une augmentation de son volume distribué de +15,6%. »

La Solibra n'a pas encore publié son rapport d'activité au titre du 3ème trimestre 2025 encore moins son rapport annuel 2025. La tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée par Solibra Côte d'Ivoire (plus 7,49% à 38 380 FCFA) suivie respectivement par les titres BOA Bénin (plus 7,46% à 7 495 FCFA), BOA Burkina Faso (plus 7,42% à 5 070 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (plus 7,37% à 2 040 FCFA) et BOA Niger (plus 7,01% à 2 975 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres AGL Côte d'Ivoire (plus 7,40% à 1 940 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (moins 6,67% à 2 100 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 2,90% à 1 505 FCFA), Unilever Côte d'Ivoire (moins 2,86% à 68 000 FCFA) et Filtisac Côte d'Ivoire (moins 2,42% à 2 420 FCFA). La valeur totale des transactions s'est rabaissée par rapport à la séance de la veille, passant de 2,352 milliards FCFA à 1,907 milliard FCFA ce lundi 9 mars 2026.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 87,543 milliards, en passant de 15 863,334 milliards FCFA la veille à 15 950,877 milliards FCFA ce 9 mars 2026. Celle du marché des obligations connait une baisse de 1,594 milliard à 11 783,420 milliards FCFA contre 11 785,014 milliards FCFA le vendredi 6 mars 2026. L'indice BRVM Composite a enregistré une hausse de 0,55 % à 413,71 points contre 411,44 points la veille.

Quant à l'indice BRVM 30, il a progressé 0,62% à 193,39 points contre 192,20 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige est en régression de 0,07% à 162,69 points contre 162,80 points précédemment. De son côté, l'indice BRVM Principal a gagné 1,43% à 286,80 points contre 282,76 points la veille. L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une variation positive de 0,55% à 159,31 points contre 158,44 points la veille.