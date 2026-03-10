Tunisie: Précipitations attendues - Les usagers de la route appelés à la vigilance extrême

Tunis — L'Observatoire national de la sécurité routière (ONSR) a lancé, lundi, 9 mars courant, une alerte aux conducteurs et usagers de la route, les exhortant à faire preuve d'une extrême vigilance dès ce soir (9 mars 2026) et durant toute la nuit en raison des perturbations météorologiques attendues dans plusieurs régions du pays.

L'Observatoire a, dans ce contexte, appelé les usagers de la route à la nécessité d'une extrême prudence à proximité des oueds dangereux, les mettant en garde contre toute tentative de les traverser pour quelque raison que ce soit.

Il a, en outre, précisé que les régions probablement visées par ces précipitations sont les hauteurs de l'ouest, dont notamment, les gouvernorats du Kef, de Siliana ainsi que l'est de Kasserine, de l'Ouest de Kairouan et de Sidi Bouzid outre des délégations voisines.

Le gouvernorat de Zaghouan, le centre et le sud-est du pays (Gabès et Médenine), Sfax, Gafsa et localement certaines zones du littoral pourraient également connaître des épisodes pluvieux, prévient encore l'Observatoire, sans exclure des précipitations dans d'autres régions du nord et du nord-ouest du pays.

Face à ces précipitations attendues, l'Observatoire presse les conducteurs à adapter leur conduite, à respecter la distance de sécurité entre les véhicules et à utiliser, au besoin, les feux même en journée pour améliorer la visibilité et éviter tout freinage brusque.