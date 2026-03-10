Sénégal: Décès de l'ancien footballeur international Lamine Mboup

10 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'ancien footballeur international sénégalais Lamine Mboup est décédé dans la nuit de lundi à mardi, a appris l'APS de source proche de la famille du défunt.

Entraineur de l'équipe nationale féminine de futsal, Lamine Mboup comptait parmi les consultants les plus en vue dans les médias sénégalais ces dernières années.

Fils de l'ancien président de la Jeanne d'Arc de Dakar, Mamadou Issa Mboup dit Gutenberg, Lamine Mboup avait mis sur pied le Syndicat des joueurs de football du Sénégal en 2020.

Il avait joué dans les années 1980-1990 à la Jeanne d'Arc de Dakar, à Al Masry (Egypte) et à Martigues (France), entre autres clubs par lesquels il était passé.

La levée du corps est prévue ce mardi à 14 heures à l'Hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff, à Dakar.

