Cameroun: Jif 2026 - Les femmes de la chapelle de la grâce aux couleurs de la célébration

10 Mars 2026
Camer.be (Bruxelles)
Par Myriam Zouga

Redéfinir la place qu'occupe la femme et la jeune fille dans le ministère pastorale et en société , c'est ce qui ressort au sortir de la célébration de la 41e édition de la journée internationale des droits des femmes , célébré au sein de la chapelle de la grâce ce 8 mars 2026.

Pari tenu pour ces femmes et filles de la chapelle de la grâce. Autour de leurs invités, elles ont d'abord pris part au culte du dimanche célébré par le Rev. Paul ZANG surintendant des Églises Chapelle de la Grâce avant l'ouverture des festivités marquant cette journée dédiée à la femme , placé sous le thème : "droit justice action pour toutes les femmes et filles".

Sous la présence de Dieu ,une prière a été élevé en faveur des femmes et des familles. Un moment de louange et d'adoration a agrémenté cette journée ; autour d'une même table, comme les fils et filles d'un même père , le partage du repas sanctifié par le pasteur Aloys BIHINA concocté par les mains bénies des femmes de la chapelle de la grâce est venue rehaussé l'éclat de cette célébration.

"Les filles de Papa Po'L" communément appelé au sein de la chapelle de la grâce , ont fait montre de leurs atouts talents et savoir faire , dévoilé autour d'un défilé de mode arborant fièrement leurs différents modèles du 8 mars sous l'admiration du collège pastorale et des invités.

Un moment de joie , d'édification et de bénédiction sous l'onction apostolique du Rev. Paul ZANG.

Certains invités habitués aux célébrations du 8 mars hors du cadre religieux, ont salué l'initiative et la belle organisation dont on fait montre le service des Anciennes d'Églises conduites par la première ancienne Mama SYLVIE .

En définitive, la JIF 2026, au sein de la chapelle de la grâce mimboman maetur s'est refermée autour de la coupure du gâteau symbolique, question d'immortaliser cette célébration qui restera inscrite dans les annales de la chapelle de la grâce Mimboman Maetur, cité des bâtisseurs et des investisseurs.

