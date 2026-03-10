Sénégal: Arrestations multiples - La police démantèle d'un réseau criminel à Nord Foire

La Division des Investigations Criminelles (DIC) a déféré, le 09 mars 2026, quinze (15) individus pour association de malfaiteurs, actes contre nature, proxénétisme, transmission volontaire du VIH, escroquerie et chantage à caractère sexuel.

L'opération, menée le 06 mars 2026 à Nord Foire, a permis de surprendre un groupe de 14 jeunes individus dans un appartement meublé. Les premières investigations et l'exploitation des terminaux mobiles ont confirmé l'implication de onze d'entre eux dans des réseaux organisés s'étendant de Dakar à Kaolack.

Les examens requis dans le cadre de l'enquête ont révélé la séropositivité de cinq membres du groupe, posant la question de la transmission volontaire du VIH dans le cadre de leurs activités.

L'enquête a également mis en lumière un système de chantage sophistiqué. Un individu gérait deux comptes WhatsApp regroupant près de 500 membres. Le mode opératoire consistait à filmer des victimes à leur insu lors d'actes intimes pour ensuite exiger des sommes d'argent sous menace de diffusion des images.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les mis en cause ont été mis à la disposition de la justice.

La Police est et reste mobilisée pour vous protéger et invite ainsi la population à contacter gratuitement le 800 00 17 00 pour toute information utile.