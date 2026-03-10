L'affaire des 18 Sénégalais détenus au Maroc connaît un nouveau rebondissement. Alors que leurs avocats pensaient la procédure close après le jugement en première instance, le parquet et la partie civile marocains ont finalement interjeté appel. Une audience est désormais prévue le 16 mars 2026.

Le dossier des 18 ressortissants sénégalais détenus au Maroc est loin d'être terminé. Dans un communiqué largement partagé sur les réseaux sociaux, l'ASC Lebougui , comité de supporters Lion Rouge dont certains membres figurent parmi les personnes détenues, annonce avoir été informée d'un appel introduit par les autorités marocaines.

Selon le communiqué, Me Patrick Kabou, avocat en charge du dossier, a indiqué que le parquet et la partie civile marocains ont fait appel de la décision rendue en première instance. L'audience devant la juridiction d'appel est prévue pour le 16 mars 2026.

Pour rappel, les 18 Sénégalais avaient été condamnés le 19 février 2026 à des peines allant de trois mois à un an de prison, assorties d'amendes. Une décision que leur défense pensait définitive, le délai légal de dix jours pour interjeter appel étant supposé avoir expiré le 5 mars.

L'avocat affirme d'ailleurs avoir été informé de cette situation seulement récemment par le greffier, alors même que ce dernier lui avait assuré depuis le 6 mars qu'un certificat de non-appel lui serait délivré dans les plus brefs délais. Une situation jugée « confuse » par les soutiens des détenus.

L'appel du parquet et de la partie civile suscite également des inquiétudes du côté des supporters sénégalais. Lors du procès en première instance, ces derniers avaient en effet requis des peines plus lourdes que celles finalement prononcées par le tribunal. Le passage devant la cour d'appel pourrait ainsi rouvrir le débat sur la sévérité des condamnations.

Dans leur message, les auteurs du communiqué appellent l'État du Sénégal à renforcer la défense de ses ressortissants, estimant que « la bataille doit être à la fois juridique et diplomatique ». Ils interpellent également le Roi Mohammed VI afin qu'il veille à préserver les relations entre le Sénégal et le Maroc.